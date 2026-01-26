Alertă în București: deținut condamnat pentru omor, dat dispărut după ce nu s-a mai întors din permisie

Alertă în Capitală, după ce un deținut aflat în permisie nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova. Incidentul a fost constatat luni, 26 ianuarie 2026, în jurul orei 10:05. Este vorba despre Atash Abdulah, în vârstă de 45 de ani, condamnat definitiv la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat.

Bărbatul executa pedeapsa primită și fusese lăsat temporar să părăsească penitenciarul, însă nu s-a mai întors la termenul stabilit.

Reprezentanții penitenciarului au declanșat imediat procedurile legale. Au fost informate Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, Poliția Capitalei, Inspectoratul General al Poliției Române, Poliția de Frontieră, Direcția de Imigrări, precum și alte structuri locale și centrale. Totodată, au fost trimise echipe de căutare formate din polițiști de penitenciare.

„Menţionăm că neprezentarea din permisiunea ieşirii din penitenciar la ora stabilită este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani”, arată sursa.

Potrivit polițiștilor bucureșteni, deținutul nu a fost găsit la domiciliul din Voluntari.

„La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar. Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu (oraș Voluntari) fără a fi găsit. Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului”, a anunțat DGMP.

Deținutul are aproximativ 1,68 metri înălțime, constituție atletică, ochi căprui și păr șaten închis. La momentul plecării purta blugi negri, geacă albastră, bluză gri de trening și adidași albi.

Orice persoană care poate oferi informații este rugată să apeleze numărul de urgență 112 sau să contacteze direct Penitenciarul București-Rahova.

„Pentru orice informație cu privire la persoana din fotografie, apelați numărul unic de urgență 112 sau Penitenciarul Bucureşti-Rahova, la numărul de telefon 0214200810”, mai arată sursa citată.

La finalul lunii decembrie, un deținut în vârstă de 24 de ani a evadat din Penitenciarul Poarta Albă, din județul Constanța. Incidentul s-a produs după ce bărbatul s-a prezentat la cabinetul medical al unității pentru administrarea unui tratament. Potrivit reprezentanților administrației penitenciarului, acesta a profitat de un moment de vulnerabilitate în sistemul de securitate, a sărit gardul și a fugit spre câmp.