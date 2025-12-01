Social Breaking news

Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat

Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadatSursă foto: Pixabay.com
Un bărbat din Georgia, considerat extrem de periculos, a reușit să evadeze duminică seară din Centrul pentru Străini de la Horia, în județul Arad. Incidentul a declanșat imediat o mobilizare a forțelor de ordine, care au instituit filtre în mai multe zone pentru a verifica atât vehiculele, cât și persoanele din trafic.

Un bărbat din Georgia a evadat

Potrivit autorităților, bărbatul folosea mai multe identități și avea un trecut infracțional complex, fiind monitorizat de Serviciul Român de Informații (SRI). Evadarea a survenit cu puțin timp înainte de planificatul său transfer la un centru din București.

Centrul pentru Străini de la Horia

Centrul pentru Străini de la Horia. Sursa foto Google Maps

Individul fusese reținut acum aproximativ două luni pentru deținere de documente de călătorie false și a fost internat la Horia. Surse locale indică faptul că, cu câteva zile înainte de evadare, bărbatul a fost vizitat de doi cetățeni turci.

În timpul evadării, acesta s-ar fi cățărat pe un gard înalt de cinci metri și a trecut peste sârma ghimpată instalată la partea superioară. După ce a depășit bariera, se pare că a fost așteptat de un autoturism care i-a permis să părăsească rapid zona.

Un alt deținut a evadat

Autoritățile continuă căutările și fac apel la cetățeni pentru orice informație care ar putea duce la capturarea sa.

Poliția Română

Sursa foto: dreamstime.com

Cazul amintește de o altă evadare petrecută în România: în 2021, un deținut condamnat pentru crime violente a fugit dintr-un penitenciar din București, provocând o mobilizare masivă a poliției și a structurilor de securitate.

Ce este Centrul pentru Străini de la Horia

Centrul pentru Străini de la Horia este unitatea în care sunt cazați străinii aflați în situații legale complicate pe teritoriul României. Scopul principal al centrului este detenția administrativă a persoanelor care nu dețin acte în regulă sau care folosesc documente false.

Aici, străinii sunt supravegheați strict și pot fi pregătiți pentru returnarea sau transferul într-un alt centru autorizat din țară. Deși nu este o închisoare în sens clasic, securitatea este ridicată: garduri înalte, sârmă ghimpată și sisteme de supraveghere sunt utilizate pentru a preveni evadările și a asigura siguranța personalului și a comunității.

În centrul de la Horia ajung, de regulă, persoane care încalcă legislația privind șederea în România, cei care au documente de călătorie falsificate sau identități multiple, precum și cetățeni aflați sub supravegherea autorităților de securitate.

