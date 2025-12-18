Evadare de la Penitenciarul Poarta Albă. Un deținut condamnat pentru tâlhărie a fugit după ce s-a prezentat la cabinetul medical

Un deținut în vârstă de 24 de ani a evadat, joi seară, din Penitenciarul Poarta Albă, județul Constanța, după ce s-a prezentat la cabinetul medical al unității pentru administrarea unui tratament. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții administrației penitenciarului, bărbatul a profitat de un moment de vulnerabilitate, a sărit gardul de securitate și s-a îndreptat spre câmp, părăsind incinta unității de detenție fără autorizare.

Incidentul a avut loc în jurul orei 18.20 și a declanșat imediat procedurile specifice de căutare și alarmare, fiind anunțate structurile abilitate pentru capturarea deținutului.

Potrivit Penitenciarului Poarta Albă, persoana evadată se numește Ionuț Văcărașu și fusese condamnat definitiv la patru ani și șapte luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Acesta executa pedeapsa în regim semideschis, regim care presupune un grad mai redus de restricții comparativ cu regimul închis, dar care nu permite părăsirea neautorizată a unității de detenție.

Regimul semideschis oferă deținuților posibilitatea de a desfășura anumite activități în interiorul penitenciarului, cu un control mai puțin strict, însă sub supravegherea personalului de pază. Evadarea din acest regim este tratată, din punct de vedere legal, la fel ca orice părăsire neautorizată a locului de deținere.

Conform informațiilor oficiale, deținutul s-a prezentat la cabinetul medical din cadrul penitenciarului pentru administrarea unui tratament TSS. După finalizarea procedurii medicale, acesta a reușit să sară gardul de securitate și să fugă în direcția câmpului din apropierea unității.

Bărbatul a fost observat de agentul aflat în postul de pază, care a procedat la somarea acestuia, însă deținutul nu s-a conformat și a continuat deplasarea în afara perimetrului securizat.

Reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă au precizat că incidentul a fost sesizat imediat, iar protocolul de intervenție a fost pus în aplicare fără întârziere.

Imediat după constatarea evadării, conducerea penitenciarului a dispus activarea tuturor măsurilor prevăzute în astfel de situații. Printre acestea se numără blocarea căilor de acces pe posibilele direcții de deplasare ale deținutului, alarmarea personalului unității și trimiterea de echipe de căutare formate din angajați ai penitenciarului.

De asemenea, a fost demarată cooperarea cu structurile abilitate, respectiv Poliția și alte instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice, pentru localizarea și capturarea persoanei evadate.

„În vederea capturării deţinutului, au fost dispuse măsurile specifice, respectiv blocarea căilor de acces pe posibilele direcţii de deplasare, alarmarea personalului unităţii, trimiterea de echipe de căutare formate din personalul unităţii, precum şi cooperarea cu structurile abilitate”, au transmis reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă.

Administrația penitenciarului a subliniat că părăsirea fără autorizare a locului de deținere este asimilată infracțiunii de evadare, conform legislației în vigoare. Aceasta este sancționată penal, independent de pedeapsa aflată în curs de executare.

„Menţionăm că părăsirea fără autorizare a locului de deţinere este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte, conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”, au mai precizat reprezentanții unității.

Astfel, în cazul în care va fi capturat, deținutul riscă o nouă condamnare, care se va adăuga pedepsei deja primite pentru tâlhărie calificată.

Pentru sprijinirea operațiunilor de căutare, autoritățile au făcut publice semnalmentele deținutului evadat. Potrivit datelor furnizate, Ionuț Văcărașu are o înălțime de aproximativ 1,65 metri, o statură atletică și ochii verzi. Are sprâncene drepte, fața ovală, tenul deschis la culoare și părul rar, blond închis.

De asemenea, bărbatul prezintă tatuaje pe degete și pe mâna dreaptă, elemente care pot ajuta la identificarea sa.

La momentul părăsirii penitenciarului, acesta purta pantaloni negri, o geacă neagră și un fes negru cu un semn galben, conform informațiilor comunicate de administrația unității.