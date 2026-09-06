Știrea că o rachetă a lovit la Oblucița, punctul de frontieră româno-ucrainean de la Orlovka (Orlivka)-Isaccea a trecut neobservată în discursul politic românesc. Din păcate, istoria acestui loc merită o prezentare a sa într-o cheie a tragediei naționale românești.

Ceea ce în era țaristă și sovietică s-a numit Orlovka, ucrainenii au numit Orlivka. Zona a fost sub controlul Moldovei, până la pierderea accesului la Mare de către Ștefan cel Mare la 1484. Atunci s-a numit Oblucița. Turcii i-au spus Cartal. Numai că zona a avut istoria ei cu accente militare cu milenii înainte.

În epoca elenistică, în secolul III î.Hr. triburi de celți au ajuns în Balcani (Regatul Celt din Tylis, centrul Bulgariei) și chiar în Asia Mică (Galatia). În acest context, s-au fondat așezări și în Basarabia de Sud și Dobrogea de Nord, de către celți: Aliobrix (Cartal, Orlivka), Noviodunum (Isaccea).

Romanii au acordat și ei o atenție deosebită zonei, stăpânirea romană extinzându-se și în așezările grecești de până la gurile Nistrului (Tyras, Bilhorod, Dnistrovskyi).

Ioan Vodă cel Viteaz (Ioan Armeanul) care a domnit în Moldova între 1572 și 1574, a vrut să controleze Oblucița. Aici a dat ultima bătălie (zona Cahul-Roșcani-Oblucița), fiind trădat de boieri și murind sfârtecat în patru după ce trupul i-a fost legat de cămile biciuite apoi de turci. Ioan Vodă cel Viteaz a controlat părți de peste Nistru, unde a făcut danii cătrei boierii credincioși.

Mihai Viteazul, după ce i-a asasinat pe creditorii care-i impuneau dobânzi cămătărești (13 noiembrie 1594), a decis să treacă la contraatac. Știind că va fi atacat de turci, el a încercat să atace Raiaua Brăila (cetate de drept otoman din 1540). În ianuarie 1595, Mihai Viteazul a atacat vadul strategic de la Oblucița. Era folosit de turci pentru a trece din Dobrogea de Nord în Basarabia de Sud. Mihai Viteazul a distrus fortificațiile de acolo. Operația militară a fost mai largă, la Dunăre, în același context, Mihai Viteazul, lovind din Oltenia, de la Calafat, peste Dunăre, la Vidin.

Oblucția este importantă pentru că Dunărea a avut debit mic în zonă. Celții, geții, romanii, moldovenii și turcii puteau trece cu bărci ușoare. La nevoie, se puteau face poduri de vase și pontoane. În Evul Mediu, nu de puține ori, pe râuri, pâraie, documentele de danii și diate (donații și testamente) menționau locuri ca „vad de trecere” sau „vad de moară”.

Nefiind posibile construcțiile mari de poduri cu tehnologia vremii, pe râuri și pâraie, se trecea apa, la pas, prin vaduri. Pe Dunăre, vadul Oblucița era de trecere, ușor, fără teamă de curenți, cu barca. În perioada țaristă, agenți ruși se infiltrau pe la Oblucița în Dobrogea, în Deta unde trăiesc rușii lipoveni. Mihail Moruzov, în Primul Război Mondial a reușit să oprească introducerea unor milioane de ruble false, de către agenții ruși. Ei doreau destabilizarea economiei româneși în vreme de război. Astăzi, vadul Oblucița (Orlivka-Isaccea) se trece cu un bac. Așadar, în prezent, locul prezintă o importanță deosebită.