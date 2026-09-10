Metrorex estimează că va încheia anul 2026 cu pierderi de 295,5 milioane de lei, potrivit proiectului de buget publicat de Ministerul Transporturilor. Compania anticipează o reducere a pierderilor față de anul precedent, în condițiile în care atât veniturile, cât și cheltuielile totale sunt prognozate să scadă.

Potrivit proiectului, veniturile totale ale companiei ar urma să ajungă la 1,798 miliarde de lei în 2026, cu 23,19% mai puțin decât suma realizată în 2025.

Cea mai mare parte a veniturilor este reprezentată de cele din exploatare, estimate la o valoare cu 23,02% mai mică față de anul precedent.

Subvențiile primite de Metrorex sunt prevăzute la 761,5 milioane de lei, în scădere cu 12,77% față de nivelul înregistrat la finalul anului trecut.

„Cuantumul subvenției de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 - legea nr. 43/2026, este în valoare de 761.490 mii lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846.100 mii lei. Aceasta reprezintă 59,65% din necesarul de compensație fundamentat aferent anului 2026, estimat de societate în valoare de 1.276.538,67 mii lei”, se precizează în proiect.

Compania se așteaptă ca veniturile din producția vândută să crească cu 9,55%, până la 427,5 milioane de lei.

În același timp, veniturile obținute din serviciile de transport cu metroul sunt estimate la aproximativ 380,7 milioane de lei, cu 7,84% peste nivelul din 2025.

Proiecția bugetară se bazează și pe o creștere a numărului de călători. Metrorex estimează că va transporta aproximativ 165,5 milioane de persoane în 2026, față de 153,27 milioane în anul precedent.

Cheltuielile totale sunt prevăzute la peste 2 miliarde de lei, cu 21,08% sub nivelul consemnat la 31 decembrie 2025.

Cheltuielile de personal reprezintă cea mai importantă componentă, fiind estimate la aproximativ un miliard de lei, adică 51,14% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile de natură salarială sunt prevăzute la 973,8 milioane de lei, în creștere cu 3,71% față de anul trecut.

„Activitatea Metrorex nu se limitează la intervalul în care se desfășoară transportul călătorilor, metroul funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar intervalele fără circulație cu călători sunt destinate activităților de mentenanță, revizie, verificare, intervenție și remediere a infrastructurii, instalațiilor, materialului rulant și a celorlalte sisteme tehnice necesare asigurării siguranței circulației. Cheltuielile de natură salarială, propuse în valoare de 973.843,88 mii lei, sunt mai mari cu 3,71% față cele realizate în anul 2025”, se precizează în documentul citat.

Din totalul cheltuielilor salariale, aproximativ 917,4 milioane de lei sunt alocate salariilor, în creștere cu 3,15% față de 2025.

Suma include 479 de milioane de lei pentru salariile de bază și 438,4 milioane de lei pentru sporuri, prime și alte bonificații prevăzute prin contractul colectiv de muncă.

Bonusurile sunt estimate la 56,4 milioane de lei. Din această sumă, 23,4 milioane de lei reprezintă cheltuieli sociale, iar 20,8 milioane de lei sunt destinate tichetelor de masă pentru aproximativ 3.000 de salariați.

Pentru angajații care își desfășoară cel puțin jumătate din activitate în subteran și pentru care nu poate fi asigurată masa caldă sunt prevăzute alte 12,2 milioane de lei pentru tichete de masă.

Indemnizațiile directorului general și directorului financiar sunt prevăzute la o valoare totală de 548.880 de lei, în scădere cu 21,14% față de suma realizată în 2025.

Pentru membrii Consiliului de Administrație este prevăzută o sumă totală de 261.910 lei, cu 5,77% mai mică decât în anul precedent.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii sunt estimate la 559 de milioane de lei, în timp ce alte cheltuieli de exploatare ajung la aproximativ 442 de milioane de lei.

Metrorex estimează că va avea la dispoziție aproape 1,96 miliarde de lei pentru investiții în 2026, cu 78,77% mai mult decât suma realizată la sfârșitul anului 2025.

Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 1,9 miliarde de lei, ar urma să provină din alocații de la buget pentru investiții.

Printre proiectele pentru care sunt prevăzute fonduri se numără Magistrala 6, care va asigura legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, cu 1,3 miliarde de lei alocate.

Pentru achiziția de trenuri și echipamente asociate, respectiv 13+17 trenuri, sunt prevăzute 400 de milioane de lei.

De asemenea, proiectul include 141,3 milioane de lei pentru extinderea Magistralei 4 pe tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu și 23,8 milioane de lei pentru Magistrala 5, Secțiunea 1 Râul Doamnei – Eroilor.

Numărul de salariați prognozat la finalul anului 2026 este de 4.973 de persoane.

Cifra este cu 30 de angajați mai mică decât cea prevăzută în bugetul aprobat prin HG nr. 860/2025, însă nivelul este menținut la numărul de angajați înregistrat la sfârșitul anului 2025.

Câștigul mediu lunar brut este estimat la 16.187,26 lei pe salariat, în creștere cu 2,32% față de anul precedent.