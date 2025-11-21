Monden

Blondina misterioasă care schimbă tot. Pescobar își complică viața amoroasă

Comentează știrea
Blondina misterioasă care schimbă tot. Pescobar își complică viața amoroasăSursa foto: Paul Nicolau / facebook
Din cuprinsul articolului

Paul Nicolau, cunoscut în mediul online drept Pescobar, pare să treacă din nou printr-o perioadă agitată în plan sentimental. După ce în trecut s-a despărțit de o femeie pe nume Lavinia, afaceristul părea că și-a găsit echilibrul cu o altă Lavinia, cunoscută drept „iubi Lavinia”. Relația celor doi a fost publică, iar afaceristul obișnuia să o alinte în mediul online: „iubirea mea”.

Pescobar, cu o blondină focoasă la hotel

În vara acestui an, cei doi au fost surprinși într-o vacanță în Osaka, Japonia, unde au filmat mai multe momente pe care le-au împărtășit fanilor. Părea că relația funcționează, însă recent a apărut semnalul unei noi despărțiri.

Afaceristul a fost surprins într-un live pe TikTok, într-o cameră de hotel din Viena, alături de o blondină misterioasă. Inițial, prezența femeii nu a stârnit reacții, însă interacțiunea dintre cei doi a atras atenția internauților.

Pescobar și blondina

Pescobar și blondina. Sursa foto TikTok

Lavinia nu i-a mai dat nicio șansă

La un moment dat, tânăra a decis să dezvăluie cine este și a apărut în prim-plan, sărutându-l pe obraz pe afacerist. Gestul a confirmat pentru fani că relația cu „iubi Lavinia” s-a încheiat pentru a doua oară. Paul Nicolau și șatena mai trecuseră printr-o despărțire în trecut, dar se pare că șansa acordată acum nu a mai funcționat.

Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%
Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%
Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor
Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor
Lavinia și Pescobar

Lavinia și Pescobar. Sursa foto Captură video

Pescobar a încercat să se împace cu mama copilului

În urmă cu câteva luni, Pescobar a încercat să se împace și cu Gianina Crișan, mama băiețelului său, dar n-a fost cu noroc. Recent, patronul de la Taverna Racilor a pierdut-o și pe angajata lui preferată de la restaurant, pe care o cheamă tot Lavinia. Cu toate acestea, milionarul nu pare afectat și încearcă să își vadă de viață.

Afaceristul n-a oferit nicio declarație despre despărțirea de Lavinia sau despre blondina din camera de hotel, dar a anunțat că el a fost cel care a dat-o afară de la Taverna Racilor pe mâna lui dreaptă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:58 - Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%
16:53 - Ilie Bolojan explică miza pachetului fiscal contestat la CCR: Pachetul stă la baza bugetului pe anul viitor
16:50 - Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
16:44 - Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor
16:33 - Guvernul accelerează reforma pensiilor magistraților. Premierul Ilie Bolojan anunță declanșarea angajării răspunderii...
16:22 - Blondina misterioasă care schimbă tot. Pescobar își complică viața amoroasă

HAI România!

Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”

Proiecte speciale