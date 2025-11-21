Blondina misterioasă care schimbă tot. Pescobar își complică viața amoroasă

Paul Nicolau, cunoscut în mediul online drept Pescobar, pare să treacă din nou printr-o perioadă agitată în plan sentimental. După ce în trecut s-a despărțit de o femeie pe nume Lavinia, afaceristul părea că și-a găsit echilibrul cu o altă Lavinia, cunoscută drept „iubi Lavinia”. Relația celor doi a fost publică, iar afaceristul obișnuia să o alinte în mediul online: „iubirea mea”.

În vara acestui an, cei doi au fost surprinși într-o vacanță în Osaka, Japonia, unde au filmat mai multe momente pe care le-au împărtășit fanilor. Părea că relația funcționează, însă recent a apărut semnalul unei noi despărțiri.

Afaceristul a fost surprins într-un live pe TikTok, într-o cameră de hotel din Viena, alături de o blondină misterioasă. Inițial, prezența femeii nu a stârnit reacții, însă interacțiunea dintre cei doi a atras atenția internauților.

La un moment dat, tânăra a decis să dezvăluie cine este și a apărut în prim-plan, sărutându-l pe obraz pe afacerist. Gestul a confirmat pentru fani că relația cu „iubi Lavinia” s-a încheiat pentru a doua oară. Paul Nicolau și șatena mai trecuseră printr-o despărțire în trecut, dar se pare că șansa acordată acum nu a mai funcționat.

În urmă cu câteva luni, Pescobar a încercat să se împace și cu Gianina Crișan, mama băiețelului său, dar n-a fost cu noroc. Recent, patronul de la Taverna Racilor a pierdut-o și pe angajata lui preferată de la restaurant, pe care o cheamă tot Lavinia. Cu toate acestea, milionarul nu pare afectat și încearcă să își vadă de viață.

Afaceristul n-a oferit nicio declarație despre despărțirea de Lavinia sau despre blondina din camera de hotel, dar a anunțat că el a fost cel care a dat-o afară de la Taverna Racilor pe mâna lui dreaptă.