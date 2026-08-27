Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis recursurile formulate de ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română în dosarul privind suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană.

Instanța supremă a casat parțial hotărârile Curții de Apel București și a respins, ca inadmisibilă, acțiunea introdusă de mai mulți controlori de trafic aerian.

Totodată, ÎCCJ a respins solicitările ambelor părți privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Hotărârea pronunțată de instanța supremă este definitivă.

Potrivit minutei ÎCCJ, recursurile declarate de Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA și de Autoritatea Aeronautică Civilă Română au fost admise în cazul hotărârilor pronunțate anterior de Curtea de Apel București.

Instanța supremă a admis excepția inadmisibilității și a respins acțiunea formulată de Stelian Constantinescu, Ioana-Alexandra Galan, Vlad-Ionuț Păduraru, Alexandra Nedelcu, Simona-Georgiana Bițianu, Gabriela Tuică și Mihai Cominceanu împotriva ROMATSA, AACR și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

De asemenea, ÎCCJ a eliminat obligația privind plata unor cheltuieli de judecată în valoare de 5.831 de lei.

Disputa juridică a pornit de la o decizie a Curții de Apel București, care a dispus suspendarea, pentru o perioadă de 30 de zile, a certificatului care permite ROMATSA să furnizeze servicii de navigație aeriană. Măsura a fost dispusă într-un dosar în care mai mulți controlori de trafic aerian au reclamat presupuse acte de discriminare din partea companiei.

Cazul ROMATSA a ajuns și în atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării. CSAT a avertizat că o eventuală suspendare a activității ROMATSA ar putea avea consecințe majore asupra securității naționale.

Potrivit Consiliului, oprirea activității furnizorului național de servicii de navigație aeriană ar putea afecta supravegherea spațiului aerian al României și ar putea perturba misiunile NATO desfășurate pe Flancul Estic.

În februarie 2026, CSAT preciza că o posibilă suspendare a activității ROMATSA ar reprezenta o „vulnerabilitate sistemică majoră” și ar putea produce degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat.

Prin decizia definitivă de acum, ÎCCJ înlătură efectele hotărârilor atacate și consideră acțiunea reclamanților inadmisibilă.