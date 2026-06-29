Cât au poluat zborurile lui Gianni Infantino la Cupa Mondială

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a efectuat 27 de zboruri cu un avion privat în timpul fazei grupelor Cupei Mondiale din America de Nord. În puțin peste două săptămâni, oficialul a asistat la 24 de meciuri disputate în Statele Unite, Canada și Mexic, iar deplasările sale au generat emisii de carbon estimate la echivalentul celor produse anual de aproximativ 78 de persoane, arată o analiză realizată de BBC Verify și BBC Sport.

Potrivit analizei, un avion privat asociat FIFA și lui Gianni Infantino a efectuat 27 de zboruri în timpul turneului, către orașele în care președintele forului mondial a fost fotografiat la meciuri. Actuala ediție a Cupei Mondiale se desfășoară în Statele Unite, Canada și Mexic, în 16 orașe gazdă, iar extinderea fazei grupelor a dus la creșterea numărului de partide disputate.

„Fie că vorbim despre climă, drepturile omului, boli sau dizabilităţi, ne angajăm să ne aducem contribuţia”, declara Gianni Infantino în strategia FIFA privind sustenabilitatea și drepturile omului pentru Cupa Mondială din 2026.

Gianni Infantino a asistat de mai multe ori la câte două meciuri într-o singură zi, în orașe aflate la sute sau chiar mii de kilometri distanță. În unele zile, acesta a efectuat trei zboruri separate. Potrivit BBC, înaintea turneului, președintele FIFA a fost fotografiat folosind un alt avion executiv al Qatar Airways, iar la actuala competiție ar utiliza un Gulfstream G650ER.

Cel mai lung zbor din primele două săptămâni a avut loc pe 13 iunie, între Vancouver și Miami, pe o distanță de aproximativ 4.507 kilometri, după meciul Australia – Turcia.

Analiza mai arată că pe 22 iunie avionul a efectuat și o cursă de numai 148 de kilometri, între Philadelphia și aeroportul Teterboro din New Jersey. În dimineața următoare, Gianni Infantino a participat la o emisiune a postului Fox News din apropierea orașului New York, după care a plecat spre Boston și Toronto pentru alte meciuri.

Una dintre cele mai solicitante zile de deplasare a fost 15 iunie, când președintele FIFA a zburat peste 4.000 de kilometri de la Miami la Seattle pentru meciul Belgia – Egipt, după care a continuat spre Los Angeles, încă aproximativ 1.545 de kilometri, pentru partida Iran – Noua Zeelandă.

Pe 26 iunie, avionul a plecat din Miami, a făcut o escală la Dallas și a ajuns la Seattle, unde Gianni Infantino a fost fotografiat la meciul Egipt – Iran. La aproximativ cinci ore după aterizare, aeronava a decolat din nou spre Miami, unde a ajuns în dimineața zilei următoare.

Ultimul meci urmărit de oficialul FIFA în faza grupelor a fost Portugalia – Columbia, disputat la Miami. Analiza BBC arată că aeronava a parcurs în total cel puțin 50.122 de kilometri și a petrecut peste 66 de ore în aer până la data de 27 iunie.

Potrivit BBC, deplasările au fost realizate cu un avion Gulfstream G650ER, aparat care are un consum mediu de aproximativ 1.817 litri de combustibil pe oră. Pe baza conversiilor privind gazele cu efect de seră utilizate de guvernul britanic, analiza estimează că zborurile din faza grupelor au generat aproximativ 516 tone echivalent dioxid de carbon (CO₂e).

Calculul include atât emisiile directe de CO₂ și ale altor gaze cu efect de seră, cât și impactul climatic indirect al aviației.

Conform datelor Uniunii Europene, emisiile medii anuale de gaze cu efect de seră la nivel global sunt de 6,56 tone CO₂e pentru o persoană. Astfel, BBC estimează că zborurile efectuate de Gianni Infantino în puțin peste două săptămâni au produs o cantitate de emisii echivalentă cu cea generată, într-un an, de aproximativ 78 de persoane.