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Top 3 cele mai insuportabile mirosuri din lume. Ce spune știința despre sentimentul de repulsie

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Top 3 cele mai insuportabile mirosuri din lume. Ce spune știința despre sentimentul de repulsieCreier. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Simțul olfactiv este unul dintre cele mai puternice mecanisme de supraviețuire ale omului. De-a lungul evoluției, creierul nostru a învățat să asocieze anumite emanații cu pericolul, boala sau degradarea, transformându-le în experiențe senzoriale de nesuportat.

Top 3 cele mai insuportabile mirosuri din lume. Ce spune știința despre sentimentul de repulsie

Dincolo de preferințele personale, există câteva izuri care trezesc unanim o reacție de repulsie profundă. Iată trei dintre cele mai neplăcute mirosuri identificate atât de experiențe comune, cât și de cercetările științifice.

Hidrogenul sulfurat sau clasicul ou clocit

Acesta este probabil cel mai cunoscut și mai răspândit miros neplăcut din natură. Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor, dar cu un impact olfactiv devastator, asociat imediat cu ouăle aflate în stare avansată de putrefacție.

Din punct de vedere biologic, sensibilitatea noastră la acest compus este remarcabilă. Nasul uman poate detecta prezența hidrogenului sulfurat în concentrații extrem de mici în aer. Această reacție rapidă de respingere este un mecanism de apărare, deoarece gazul respectiv este adesea rezultatul activității bacteriene din medii insalubre sau din alimente alterate care ne-ar putea pune viața în pericol.

Fructul durian și provocarea exotică

Dacă vorbim despre experiențe culinare extreme, fructul durian ocupă detașat primul loc în topul controverselor olfactive. Originar din Asia de Sud-Est, acest fruct are o reputație atât de proastă din cauza mirosului său încât a fost interzis în multe hoteluri, mijloace de transport în comun și aeroporturi din regiune.

Cei care au avut curajul să se apropie de el descriu emanația ca o combinație bizară între ceapă putrezită, terebentină și șosete folosite. Interesant este că, în ciuda izului respingător care inundă rapid orice spațiu închis, pulpa fructului are un gust apreciat de localnici. Totuși, pentru un neinițiat, prima barieră olfactivă este aproape imposibil de depășit.

Cadavrul de animal și compușii descompunerii

Nimic nu se compară cu senzația de greață provocată de mirosul de descompunere organică. Atunci când țesuturile animale intră în putrefacție, bacteriile eliberează o serie de compuși chimici specifici, dintre care cei mai cunoscuți sunt cadaverina și putresceina.

Numele lor sugerează exact ceea ce sunt: esența degradării. Acest miros este greu, persistent și pătrunde cu ușurință în haine sau în pereții clădirilor dacă sursa se află într-un spațiu izolat. Repulsia instantanee pe care o simțim este strâns legată de instinctul de conservare, avertizându-ne că în apropiere există o sursă masivă de infecție și bacterii periculoase. Simțul olfactiv ne protejează astfel de riscurile contaminării biologice.

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