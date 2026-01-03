Vis verde, realitate gri. Hidrogenul și promisiunea ecologică care se lovește de realitate

În ultimele decenii, umanitatea a căutat intens înlocuitori pentru combustibilii fosili, iar în acest demers, hidrogenul verde a fost desemnat drept „combustibilul secolului viitor”. Experții îl consideră cea mai promițătoare opțiune, care satisface nevoile societății și, totodată, contribuie semnificativ la conservarea mediului și protecția planetei.

Poate fi această „fata morgana” răspunsul la toate problemele noastre? Unii spun că da, alții că nu – cert este că mai avem nevoie de studii, cercetări și multe încercări până când vom putea răspunde concret la aceasta întrebare.

Hidrogenul verde se remarcă prin modul în care este produs, folosind energie regenerabilă, lucru care promite un proces curat, fără emisii directe de dioxid de carbon. Este o abordare inovatoare, iar în jurul acestei tehnologii s-au construit strategii guvernamentale, planuri de investiții colosale și speranța unei tranziții energetice care poate să păstreze planeta locuibilă pentru generațiile următoare.

Însă, dincolo de entuziasmul discursurilor din prezentările oficiale, realitatea ascunde provocări uriașe. Costurile de producție, întârzierile proiectelor, lipsa infrastructurii și opoziția locală conturează o imagine mai puțin idilică. Ceea ce părea o revoluție iminentă se dovedește a fi un drum lung, presărat cu obstacole economice și tehnice, unde promisiunea unui viitor verde se întâlnește cu pragmatismul cifrelor și realității.

Pentru a înțelege de ce hidrogenul verde oscilează între statutul de salvator al tranziției energetice și cel de promisiune amânată, trebuie privit în detaliu contextul actual: cifrele de producție, diferențele de cost față de alternativele fosile, ritmul implementării proiectelor și politica ambițioasă, dar adesea fragmentată, a Uniunii Europene.

Trebuie analizat nu doar potențialul acestei tehnologii, ci și realitățile care îi frânează ascensiunea, de la dificultăți logistice și lipsa investițiilor suficiente, până la provocările sociale și geopolitice care pot decide dacă va fi o victorie sau o lecție costisitoare.

Hidrogenul verde este prezentat de ani buni ca un pilon important al tranziției energetice. Ideea este simplă și atractivă: în loc să ardem combustibili fosili, cu emisii masive de dioxid de carbon, folosim energie regenerabilă – solară sau eoliană – pentru a separa moleculele de apă în hidrogen și oxigen, printr-un proces numit electroliză.

Hidrogenul obținut astfel nu produce emisii directe de CO2 atunci când este utilizat, ceea ce îl transformă într-un candidat ideal pentru diferite industrii. Sectoare precum siderurgia, construcțiile, industria chimică sau transportul maritim și aerian pot beneficia enorm de pe urma acestui combustibil, cel puțin în teorie.

Mai mult, hidrogenul verde este versatil. Poate fi folosit drept materie primă, combustibil sau mediu de stocare a energiei, ceea ce îi conferă un potențial strategic pentru echilibrarea rețelelor electrice bazate pe surse regenerabile intermitente.

Totul pare „roz” la prima vedere. Însă, dacă privim cifrele actuale, optimismul se lovește de realitate. În 2025, doar 0,1% din producția mondială de hidrogen este „verde”. Restul provine din surse fosile, fiind vorba de așa-numitul „hidrogen gri”, obținut din gaze naturale prin reformare cu vapori, un proces care eliberează cantități mari de CO2.

Există și „hidrogen albastru”, tot produs din gaze naturale, dar acesta poate capta o parte din emisiile de carbon. Totuși, această captare este incompletă și costisitoare. Dar nu este singurul lucru care necesită investiții serioase.

Principala barieră pentru hidrogenul verde este costul de producție. În prezent, acesta se situează între 4 și 6 euro/kg, comparativ cu 1,5-2 euro/kg pentru hidrogenul gri. Diferența este enormă atunci când vorbim de milioanele de tone necesare pentru industrie. Uniunea Europeană a estimat că, pentru a transforma hidrogenul verde într-un combustibil de masă și a construi infrastructura necesară, ar fi nevoie de investiții totale de peste 470 miliarde de euro până în 2050.

Întreaga lume încă testează puterea și impactul hidrogenului verde, dar lucrurile se mișcă mai greu decât ne-am aștepta. În 2024, din peste 100 de proiecte-pilot europene dedicate producției de hidrogen verde, doar câteva erau efectiv operaționale. Restul erau blocate în faza de planificare, cu întârzieri sau lipsă de finanțare.

Chiar și așa, pe hârtie, perspectivele par bune. Portofoliul global planificat pentru 2030 a crescut de aproape trei ori, ajungând la 422 GW. Dacă aceste planuri s-ar materializa integral, ar reduce semnificativ impactul scenariilor Agenției Internaționale a Energiei (AIE), care are în plan limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5°C. Decalajul între ambiții și realitate ridică însă semne de întrebare asupra ritmului în care această tranziție poate avea loc.

Planurile nu înseamnă realitate. În lipsa unui preț al carbonului aplicat global, care să facă hidrogenul verde mai competitiv față de alternativele poluante, implementarea pe scară largă ar necesita subvenții totale între 0,8 și 2,6 trilioane de dolari la nivel mondial. Aceste sume depășesc cu mult angajamentele financiare publice actuale, ceea ce ridică problema sursei fondurilor și a sustenabilității economice a tranziției.

Specialiștii speră acum ca istoria să nu se repete. Industria hidrogenului nu este la primul val de promisiuni mari urmate de dezamăgiri. În 1997, Daimler-Benz anunța că va produce 100.000 de vehicule pe bază de hidrogen până în 2005, un obiectiv abandonat între timp.

Astăzi, doar 4% dintre proiectele europene anunțate au intrat efectiv în construcție. Cea mai mare instalație de electroliză operațională din lume are o capacitate de 24 MW, o valoare modestă în raport cu nevoile anunțate pentru 2030. Istoricul existente sugerează că adoptarea hidrogenului verde va fi un proces mai lent și mai complex decât era prevăzut.

Entuziasmul pentru hidrogenul verde a atins un vârf în jurul anului 2021, când experții afirmau că marile startup-uri ale viitorului se vor construi pe baza acestui combustibil. Patru ani mai târziu însă, aceiași lideri de opinie au pus o întrebare simplă: „Cine este dispus să plătească costul real?”

La nivel global, prețurile pentru hidrogen verde se situează între 4 și 12 dolari/kg, mult deasupra țintei de 1 dolar/kg fixată pentru 2030. Chiar și cu scăderile de preț asigurate de producția pe scară largă, AIE estimează că, în următorii cinci ani, hidrogenul verde va rămâne între 2 și 9 dolari/kg, adică tot peste nivelul care ar permite o adopție masivă fără subvenții. Producătorii recunosc și ei schimbarea de perspectivă. Dacă în urmă cu câțiva ani se vorbea aproape exclusiv despre potențialul transformator, astăzi discursul este mai rezervat, concentrat pe provocările tehnice și economice.

Hidrogenul verde are caracteristici tehnice remarcabile. Poate produce temperaturi de peste 2.000°C, esențială în procesele industriale, și poate funcționa ca un tampon energetic, stocând energia regenerabilă produsă în exces și eliberând-o atunci când cererea este mare.

Totuși, există riscuri – arderea hidrogenului produce oxizi de azot poluanți, care contribuie la formarea de ceață și ploi acide. În plus, moleculele sale extrem de mici pot trece prin materialele utilizate de soluțiile de stocare și transport, provocând scurgeri.

Pe lângă pierderea economică, hidrogenul scăpat în atmosferă poate afecta indirect clima, modificând echilibrul unor reacții chimice din stratosferă. Pe de altă parte, lanțul de la producție la utilizare are încă pierderi energetice considerabile, ceea ce înseamnă că eficiența globală a procesului este mai mică decât s-ar crede la prima vedere.

Pentru a stimula cererea, Uniunea Europeană a introdus cote minime obligatorii. Astfel, în sectorul aviatic, combustibilii sintetici pe bază de hidrogen verde trebuie să reprezinte, până în 2030, cel puțin 1,2% din combustibilul utilizat, cu obiectiv de 35% până în 2050.

Transportul maritim are cerințe similare, menite să reducă dependența de combustibili poluanți. Germania a mers mai departe și oferă mecanisme de compensare pentru industriile energetice, prin care statul acoperă diferența de preț între hidrogenul verde și cel gri. Cu toate acestea, AIE avertizează că măsurile, deși utile, sunt insuficiente pentru a transforma radical piața în următorii ani.

Planurile privind livrările viitoare de hidrogen verde sunt optimiste, dar riscă să se lovească de obstacole tehnice, logistice și politice. Un exemplu este conducta planificată din Africa de Nord spre Europa, un proiect de importanță strategică ce ar putea aduce cantități semnificative de hidrogen verde în UE.

În practică, construcția sa ar putea întârzia ani întregi din cauza instabilității politice, a problemelor tehnice și a dificultăților în obținerea acordurilor transfrontaliere.

Un alt aspect tensionat este consumul de apă. Aproximativ 40% dintre proiectele planificate se află în regiuni cu deficit sever de apă, ceea ce duce la investiții suplimentare în desalinizare. Aceste instalații nu doar că măresc costurile, dar consumă și ele energie, afectând parțial beneficiul ecologic al hidrogenului verde.

Datele pentru 2023 arată clar amploarea provocării: 99% din hidrogenul produs în Europa provenea din surse fosile. Hidrogenul verde, produs prin electroliză alimentată de energie regenerabilă, reprezenta doar 0,4% din total.

Cererea totală europeană de hidrogen a fost de 7,9 milioane tone, fiind dominată de sectoare precum rafinarea petrolului (58%) și industria chimică (31%). Transportul, domeniul care atrage multă atenție mediatică, este situat destul de jos în statistici. Doar 5.939 de vehicule cu hidrogen erau înmatriculate în Europa la finalul lui 2023.

Pentru ca Uniunea Europeană să își atingă obiectivele pentru 2030, ar fi nevoie de o creștere de 250 de ori a capacității de electroliză actuale, ceea ce ar presupune investiții de 170-240 miliarde de euro. Istoricul proiectelor inovatoare arată însă că acestea depășesc bugetele inițiale cu 141% în medie.

Din acest motiv, numeroși experți recomandă o abordare graduală, concentrată în primul rând pe înlocuirea hidrogenului gri existent în industrii critice, înainte de a crea piețe complet noi pentru acest combustibil.

Hidrogenul verde rămâne o piesă importantă în puzzle-ul tranziției energetice globale. Potențialul său este real, însă, fără politici coerente, investiții și strategii, există riscul ca „revoluția hidrogenului” să devină încă un capitol din lunga istorie a promisiunilor energetice neîmplinite, un vis ecologic care se lovește de realitatea economică.