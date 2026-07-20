În fiecare zi, oamenii iau zeci sau chiar sute de decizii, de la alegerea hainelor și a micului dejun până la produsele cumpărate online sau serialul pe care îl urmăresc seara. Deși poate părea că un număr mare de opțiuni oferă mai multă libertate, cercetările arată că excesul de variante poate avea efectul opus: provoacă oboseală mentală și reduce satisfacția față de alegerile făcute. Psihologul Barry Schwartz, autorul cărții The Paradox of Choice, susține că numeroase studii au demonstrat același fenomen: cu cât oamenii au mai multe opțiuni, cu atât le este mai greu să ia o decizie, potrivit AP.

Specialiștii explică faptul că, după un anumit prag, prea multe opțiuni cresc nivelul de stres și pot duce la amânarea deciziilor.

Un experiment devenit celebru a arătat că un stand cu șase sortimente de dulceață genera mai multe cumpărături decât unul cu 24 de variante. Deși oferta mai bogată atrăgea atenția clienților, aceasta îi făcea să ezite și, în multe cazuri, să plece fără să cumpere.

Același tipar a fost observat și în domenii importante, precum alegerea planurilor de pensii sau a investițiilor, unde un număr mare de opțiuni i-a determinat pe mulți oameni să amâne decizia.

Potrivit profesorului Daniel Willingham, specialist în psihologie și neuroștiințe la Universitatea din Virginia, rezolvarea unei probleme noi solicită mult mai mult creierul decât repetarea unui comportament deja cunoscut.

Din acest motiv, multe persoane aleg același traseu spre serviciu, comandă frecvent aceleași produse sau își păstrează obiceiurile zilnice. Creierul încearcă să economisească energie, iar fiecare decizie suplimentară presupune un efort cognitiv.

Oboseala deciziilor nu dispare după ce alegerea a fost făcută. Atunci când există foarte multe alternative, apare frecvent întrebarea dacă nu cumva exista o variantă mai bună.

Acest fenomen reduce satisfacția chiar și atunci când decizia este una bună. Rețelele sociale amplifică această tendință, deoarece oamenii își compară constant alegerile cu cele ale altora, fie că este vorba despre telefoane, haine, vacanțe sau stil de viață.

Psihologii recomandă reducerea numărului de alegeri pe care trebuie să le faci zilnic. O soluție simplă este standardizarea unor decizii de rutină. Autorul David Epstein, de exemplu, spune că și-a cumpărat același model de tricou în mai multe culori pentru a elimina o alegere repetitivă.

O altă recomandare este stabilirea unor criterii clare înainte de cumpărături. Dacă un produs îndeplinește cerințele esențiale, este mai eficient să fie ales fără ore întregi petrecute comparând recenzii și specificații.

Pentru deciziile complexe, precum investițiile sau planificarea financiară, specialiștii recomandă consultarea unui expert, în locul analizării individuale a unui număr foarte mare de scenarii.

Cercetătorii spun că reducerea numărului de alegeri zilnice nu înseamnă renunțarea la libertate, ci folosirea mai eficientă a resurselor mentale.

Pe termen lung, această abordare poate reduce stresul, poate crește satisfacția față de deciziile luate și poate elibera timp care altfel ar fi fost pierdut analizând opțiuni foarte asemănătoare.