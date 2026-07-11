Pe 11 iulie 1934 s-a născut, în orașul italian Piacenza, Giorgio Armani, omul care avea să renunțe la Medicină și să devină unul dintre cei mai influenți designeri din lume. El a redefinit costumul modern, a impus un stil minimalist și a transformat numele Armani într-un simbol internațional al luxului.

Giorgio Armani s-a născut pe 11 iulie 1934, în Piacenza, un oraș industrial din nordul Italiei. La vârsta de cinci ani, odată cu izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, viața familiei sale s-a schimbat. Industria locală a devenit ținta bombardamentelor aliate, iar Giorgio Armani s-a mutat împreună cu mama și frații săi într-un sat din apropiere.

După încheierea războiului, tatăl său și-a pierdut locul de muncă. Acesta lucrase în birourile Partidului Fascist al lui Benito Mussolini și a fost acuzat de colaborare cu regimul. Creatorul italian a vorbit în mai multe interviuri despre influența pe care acea perioadă a avut-o asupra copilăriei și modului său de a privi viața.

„Războiul m-a învățat că nu totul este plin de farmec”, declara Giorgio Armani.

Giorgio Armani a obținut o bursă pentru a studia Medicina la universitate, însă a renunțat la facultate la scurt timp după începerea studiilor. Ulterior, a început să lucreze ca decorator de vitrine și vânzător la La Rinascente din Milano, considerat unul dintre cele mai elegante magazine de pe continent. După perioada petrecută la La Rinascente, Giorgio Armani a fost angajat ca designer pentru Nino Cerruti. Acolo a învățat meseria și a acumulat experiența care avea să-l ajute ulterior să-și construiască propria afacere.

Cu sprijinul partenerului său, arhitectul Sergio Galeotti, și-a creat propriul brand.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera sa a fost apariția costumului deconstruit. Giorgio Armani a introdus mai multă lejeritate în croielile rigide și a adus elemente de feminitate în croitoria masculină. Prin această abordare, designerul a redefinit costumul modern și a impus un stil minimalist care a devenit emblematic pentru creațiile sale.

Numele Armani s-a transformat treptat într-un simbol al luxului discret, iar succesul brandului s-a extins rapid dincolo de granițele Italiei.

Faima creatorului italian a ajuns și la Hollywood, unde Giorgio Armani s-a ocupat de costumele pentru filmul American Gigolo, cu Richard Gere și Lauren Hutton în rolurile principale.

Colaborarea pentru această producție a contribuit la consacrarea internațională a brandului. Hainele sale au început să fie adoptate de noii profesioniști, iar vedetele de la Hollywood au devenit interesate de creațiile designerului italian.

Expunerea obținută prin intermediul industriei cinematografice a propulsat definitiv numele Armani pe piața mondială a modei.

De-a lungul anilor, Giorgio Armani a construit unul dintre cele mai puternice imperii din industria modei. Averea sa a fost estimată la aproximativ 12 miliarde de dolari. Brandul a ajuns să aibă peste 350 de magazine în întreaga lume și s-a extins către mai multe categorii de produse.

În zona de lux, creatorul italian a lansat colecția Armani Privé, dedicată segmentului Haute Couture. În același timp, Armani Jeans a fost concepută ca o linie mai accesibilă, adresată unui public mai larg.

Compania și-a diversificat activitatea și prin lansarea unor produse cosmetice, dar și a unei linii de articole pentru casă. Prin diferențierea produselor și adresarea către mai multe categorii de consumatori, Armani a reușit să-și păstreze independența și să evite amenințarea reprezentată de marile grupuri și conglomerate din industria modei.

Grupul fondat de Giorgio Armani a rămas unul dintre cei mai importanți jucători din domeniu, inclusiv într-o perioadă în care piața bunurilor de lux traversează dificultăți.

Giorgio Armani a continuat să lucreze și în ultimii ani ai vieții, relatează Vogue. Ultima sa participare la o prezentare de modă a avut loc în ianuarie 2025. Atunci, creatorul italian a prezentat colecția primăvară-vară 2025 a Armani Privé.

Designerul a rămas implicat în activitatea companiei, în realizarea colecțiilor și în proiectele aflate în desfășurare.

După ce a împlinit 91 de ani pe 11 iulie 2025, Giorgio Armani s-a stins din viață pe 4 septembrie 2025, înconjurat de cei dragi. Compania fondată de el a anunțat decesul printr-un comunicat oficial.

„Il Signor Armani, așa cum l-au numit mereu cu respect și admirație angajații și colaboratorii, a trecut în neființă în pace, înconjurat de cei dragi. Obosit, dar neobosit până la sfârșit, a lucrat până în ultimele sale zile, dedicându-se companiei, colecțiilor și numeroaselor proiecte în desfășurare și viitoare”.

Giorgio Armani și-a dedicat întreaga carieră designului, iar stilul său a rămas asociat cu eleganța, minimalismul și luxul discret.