Noul film al studioului Pixar, Toy Story 5, care intră în cinematografele din SUA și Marea Britanie pe 19 iunie, abordează una dintre cele mai discutate teme ale momentului: impactul rețelelor sociale și al dispozitivelor digitale asupra copiilor, potrivit BBC.

Spre deosebire de producțiile anterioare din franciză, noua aventură a lui Buzz Lightyear, Jessie și a celorlalte jucării pune accentul pe singurătatea copiilor și pe dilemele părinților care încearcă să gestioneze relația celor mici cu tehnologia.

Acțiunea se concentrează asupra lui Bonnie, acum în vârstă de opt ani. Deși continuă să se joace cu jucăriile sale preferate, fetița întâmpină dificultăți în a-și face prieteni la școală și în activitățile extracurriculare.

În încercarea de a o ajuta să se integreze în grupul colegelor sale de la cursurile de dans, părinții îi cumpără o tabletă numită Lilypad. Dispozitivul îi permite să participe la jocurile online populare în rândul copiilor de vârsta ei.

Decizia generează însă noi îngrijorări. Pe de o parte, jucăriile se tem că tehnologia le va înlocui definitiv. Pe de altă parte, părinții sunt preocupați de riscurile asociate mediului online și de posibilitatea ca fiica lor să fie expusă abuzurilor sau presiunilor sociale din internet.

Tema filmului apare într-un context în care mai multe state analizează sau adoptă măsuri privind accesul minorilor la rețelele sociale.

Potrivit articolului publicat de BBC, premierul britanic Sir Keir Starmer a anunțat în această săptămână că utilizarea rețelelor sociale va fi interzisă persoanelor sub 16 ani în Regatul Unit începând cu luna ianuarie a anului viitor, după modelul adoptat anterior de Australia.

Astfel, Toy Story 5 ajunge pe marile ecrane într-un moment în care relația dintre copii și tehnologie este intens dezbătută atât de părinți, cât și de autorități.

Filmele Pixar au explorat frecvent emoțiile și provocările copilăriei. De la anxietățile unui părinte din Finding Nemo până la dificultățile adaptării prezentate în Inside Out, studioul a construit numeroase povești despre dezvoltare emoțională și relațiile familiale.

Criticul BBC observă însă că Toy Story 5 merge mai departe decât producțiile anterioare, deoarece acordă un rol mult mai important personajelor umane și problemelor lor reale.

Filmul prezintă în mod direct sentimentul de izolare al unui copil și neputința părinților care încearcă să găsească soluții. Una dintre cele mai emoționante replici apare încă din prima parte a peliculei, atunci când Bonnie își întreabă părinții: „De ce nu vrea nimeni să fie prietenul meu?”.

Recenzia remarcă faptul că Toy Story 5 nu atinge nivelul primelor trei filme din serie în ceea ce privește umorul și construcția narativă.

Criticul consideră că filmul este afectat de numărul mare de personaje și de mai multe fire narative secundare care complică povestea principală. Printre acestea se află și o intrigă în care zeci de jucării Buzz Lightyear călătoresc împreună prin țară.

Cu toate acestea, producția este apreciată pentru modul direct în care discută despre anxietatea, insecuritatea și singurătatea copiilor într-o epocă dominată de tehnologie.

Deși nu condamnă complet rețelele sociale și dispozitivele digitale, Toy Story 5 ridică întrebări importante despre efectele acestora asupra dezvoltării emoționale a copiilor.

BBC descrie pelicula drept „una dintre cele mai provocatoare producții Pixar de până acum”, tocmai datorită felului în care explorează presiunile sociale și dificultățile de integrare cu care se confruntă generațiile tinere.