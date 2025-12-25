Un brand internațional își închide toate magazinele din România. Reduceri mari la toate produsele

Retailerul internațional English Home, cunoscut pentru decorațiunile pentru locuință, își va închide toate cele 17 magazine din România, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Compania aparține firmei turcești EHM Magazacilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi și este prezentă pe piața din România din anul 2015.

Deși compania nu a anunțat oficial retragerea de pe piața românească, reducerile mari și lichidările accelerate de stoc din magazine indică pregătiri pentru închiderea unităților. În unele locații, angajații le-ar fi spus clienților că retailerul intenționează să părăsească piața locală din cauza costurilor ridicate de operare.

English Home se axează pe produse pentru interior, de la lenjerii, perne și pături până la articole decorative, și era prezent pe piața din România cu 17 magazine situate în marile centre comerciale. Reducerile mari afișate în prezent la o mare parte din stocuri sunt specifice lichidărilor complete care preced închiderea unei rețele de magazine.

Potrivit datelor financiare pentru 2023, English Home SRL a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 75 de milioane de lei și o pierdere de peste 11 milioane de lei, aproape dublă față de cea înregistrată în 2022.

Din 2015 până în prezent, compania nu a raportat profit pe piața locală, iar absența rezultatelor financiare pozitive de-a lungul anilor ar fi unul dintre factorii care au dus la decizia de retragere. La finalul anului 2023, rețeaua număra în România aproximativ 165 de angajați în magazinele pe care le deținea.

Reducerile afișate în prezent ajung la niveluri ridicate, iar clienții sunt îndemnați să profite de oferte înainte de epuizarea completă a stocurilor. Lichidarea de stoc vizează, potrivit afișelor din magazine, majoritatea categoriilor de produse disponibile.

Retragerea de pe piața românească a luat prin surprindere clienții, în condițiile în care retailerul a devenit mai cunoscut în ultimii ani pentru produsele sale de design interior la prețuri accesibile.