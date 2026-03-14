Planuri de economii în Republica Moldova. Instituțiile publice, obligate să reducă achizițiile și flota auto

Republica Moldova. Instituțiile bugetare din Republica Moldova vor trebui să își revizuiască planurile de cheltuieli pentru anul 2026 și să reducă achizițiile care nu sunt considerate esențiale. Solicitarea a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în contextul presiunilor economice generate de creșterea prețurilor la energie și combustibili și al riscurilor asupra echilibrului bugetar.

Decizia vine pe fondul unui context economic internațional tensionat, care ar putea avea efecte directe asupra finanțelor publice ale statului.

Potrivit indicațiilor transmise instituțiilor publice, autoritățile vor trebui să analizeze toate planurile de achiziții pentru anul 2026 și să elimine bunurile, lucrările sau serviciile care nu sunt strict necesare pentru funcționarea instituțiilor.

Premierul a anunțat că achizițiile considerate necritice vor fi reduse cu cel puțin 10%.

„Am solicitat tuturor autorităților și instituțiilor bugetare să instituie un control strict al cheltuielilor și să revizuiască planurile de achiziții pentru anul 2026. Achizițiile care nu sunt de necesitate critică vor fi reduse cu cel puțin 10%, iar cheltuielile pentru transportul de serviciu și numărul unităților de transport vor fi diminuate cu cel puțin 20%”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a subliniat că statul trebuie să ofere un exemplu de responsabilitate în gestionarea fondurilor publice, mai ales într-o perioadă în care presiunile asupra bugetului sunt în creștere.

„Resursele publice trebuie concentrate acolo unde este cu adevărat nevoie: în infrastructură, în funcționarea serviciilor esențiale ale statului și în menținerea stabilității economice”, a punctat oficialul.

În documentul transmis instituțiilor publice se arată că revizuirea cheltuielilor este necesară din cauza mai multor presiuni asupra bugetului de stat.

Printre acestea se numără creșterea prețurilor la produsele petroliere, necesitatea unor investiții suplimentare pentru reabilitarea infrastructurii, solicitările privind majorarea numărului de angajați în instituțiile bugetare, dar și impactul viitoarei legi a salarizării.

Autoritățile sunt astfel obligate să reevalueze toate necesitățile de achiziții și să identifice doar acele bunuri și servicii fără de care activitatea instituțională nu poate fi desfășurată.

Pe lângă reducerea achizițiilor planificate, instituțiile publice vor trebui să analizeze și contractele de achiziții deja semnate.

Acolo unde este posibil, valoarea contractelor va fi diminuată prin acorduri adiționale. În același timp, procedurile de achiziții care nu vizează necesități critice pot fi anulate, cu raportarea deciziilor către autoritățile competente.

Măsurile de optimizare vor viza în special anumite categorii de bunuri și servicii care nu sunt considerate esențiale pentru activitatea instituțiilor.

Este vorba despre achiziția de mijloace de transport, mobilier, tehnică de calcul și birotică, dar și despre alte bunuri sau servicii care nu sunt indispensabile. De asemenea, ar putea fi reduse sau amânate lucrările de reparații curente ale clădirilor.

În paralel, ministerele și autoritățile administrative centrale vor trebui să reducă cu cel puțin 20% atât cheltuielile pentru transportul de serviciu, cât și numărul mijloacelor de transport utilizate.

Instituțiile vor fi obligate să prezinte justificări pentru menținerea parcului auto considerat indispensabil pentru activitatea instituțională.

Aplicarea măsurilor de optimizare a cheltuielilor va fi monitorizată de Agenția Achiziții Publice, instituție care va transmite săptămânal informații către Ministerul Finanțelor.