O pizzerie celebră în România închide șapte restaurante. Decizia e motivată de contextul economic

Sphera Franchise Group a decis să închidă șapte unități Pizza Hut din România, în contextul unor rezultate operaționale sub așteptări și al presiunilor economice tot mai accentuate. „Decizia are la bază evoluţia contextului economic şi de consum, marcat, începând cu iulie 2025, de liberalizarea şi creşterea preţurilor pe piaţa de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale, creşterea cotei de TVA, precum şi de o încetinire a consumului privat, prin adoptarea unui comportament mai prudent în noile condiţii economice”, anunţă grupul.

Grupul operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell pe piața locală, dar și restaurante KFC în Republica Moldova și Italia.

Compania a explicat într-un comunicat transmis Bursei de Valori București motivele care au stat la baza hotărârii.

Reprezentanții companiei arată că, deși prima jumătate a anului 2025 a indicat o evoluție favorabilă a rezultatelor, schimbările din mediul economic au amplificat costurile și au afectat marjele operaționale. Restaurantele care urmează să fie închise au avut o contribuție negativă importantă la nivel de EBITDA.

Potrivit estimărilor grupului, cererea clienților va putea fi acoperită prin celelalte unități rămase în funcțiune, fără a afecta semnificativ accesul la produsele și serviciile Pizza Hut.

Compania susține că încearcă să reducă la minimum efectele asupra personalului.

„Grupul urmăreşte ca eficientizarea reţelei de restaurante să aibă un impact cât mai redus asupra angajaţilor, pentru care vor fi oferite opţiuni de relocare în cadrul reţelei Sphera Franchise Group. Managementul estimează că închiderea acestor unităţi neperformante va avea un impact pozitiv asupra profitabilităţii operaţionale, prin eliminarea pierderilor recurente şi optimizarea structurii de costuri”, precizează grupul.

În primele nouă luni din 2025, Pizza Hut a raportat o pierdere din exploatare de 1 milion de lei, comparativ cu 326.000 de lei în perioada similară a anului precedent.

La 30 septembrie 2025, Sphera Franchise Group administra un total de 176 de restaurante: 110 unități KFC în România, 3 în Republica Moldova și 17 în Italia, 28 de restaurante Pizza Hut în România, 16 restaurante Taco Bell în România, un restaurant Cioccolatitaliani în Italia și o subfranciză Pizza Hut Delivery.

Vânzările la nivel de grup au crescut cu 0,7% în primele nouă luni din 2025, ajungând la 1,151 miliarde de lei. În același interval, profitul net s-a redus cu 46,7%, până la 38 de milioane de lei, pe fondul cheltuielilor de exploatare ridicate, în special cele salariale, al stagnării vânzărilor pe piața din România, al reducerii marjei și al scăderii EBITDA cu 26,5%, până la 94,8 milioane de lei.

La finalul lunii septembrie 2025, grupul avea 4.944 de angajați, dintre care 4.442 în România, 404 în Italia și 98 în Republica Moldova.