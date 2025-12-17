Ce a pățit Anna Lesko cu globurile de Crăciun. Clienții i le-au trimis înapoi distruse
Afacerea cu globuri de Crăciun a Annei Lesko pare să întâmpine ceva dificultăți. Nu de alta, dar anumiți clienți nemulțumiți i le-au dat retur nu tocmai în forma originală.
Anna Lesko, confruntare cu clienții
Artista execută în această perioadă și globuri de Crăciun. Doar că sunt personalizate și arată cumva diferit. Una dintre persoanele care a cumpărat un astfel de obiect i-a dat retur comenzii. Doar că globul nu mai arăta nicidecum așa cum l-a trimis.
”Mi-a motivat returul cum că sunt foarte prost executate. Foarte prost realizate. El a zis că s-a jucat fiica lui cu această jucărie”, a spus artista.
Test de anduranță cu copilul
Drept urmare, cântăreața l-a chemat pe fiul ei să îi arate cum s-ar juca cu globul. Ba chiar l-a pus să tragă în fel și chip de jucărie. Tocmai pentru a arăta cât sunt de rezistente.
”Arată-mi și mie cum te-ai juca tu. Spune că eu le-am cusut prost. Asta e ruptă cu foarfeca. Nu ai cum să le rupi altfel. Un cățeluș probabil ar putea să facă asta. Dar de ce ai da vina pe un copil?”, a mai spus Anna Lesko.
Retur pe motiv că nu e ca în poza
Pe de altă parte, solista a primit un alt retur de la un cetățean nemulțumit că globul nu are fix aceleași culori ca în poză. ”Unul dintre globurile mele, spiridușul cel ghiduș mi-a fost returnat. Cumpărătorul a invocat faptul că nasul spiridușului este mare și strâmb. A mai spus că și căciula este mult prea mare a acestui spiriduș, că o poate purta el când se distrează la schi.
Și că mărgeluța mare nu e albastră ca în poza de prezentare. Pe site am precizat că vor exista diferențe, asta e și frumusețea lucrului manual în crearea acestor globuri. Înțeleg că nu e albastru și nu e argintiu, dar acesta e farmecul. De ce nu lași mâna și viziunea artistului să zburde și să te surprindă”, a încheiat artista.
