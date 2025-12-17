Ce a pățit Anna Lesko cu globurile de Crăciun. Clienții i le-au trimis înapoi distruse

Afacerea cu globuri de Crăciun a Annei Lesko pare să întâmpine ceva dificultăți. Nu de alta, dar anumiți clienți nemulțumiți i le-au dat retur nu tocmai în forma originală.

Artista execută în această perioadă și globuri de Crăciun. Doar că sunt personalizate și arată cumva diferit. Una dintre persoanele care a cumpărat un astfel de obiect i-a dat retur comenzii. Doar că globul nu mai arăta nicidecum așa cum l-a trimis.

”Mi-a motivat returul cum că sunt foarte prost executate. Foarte prost realizate. El a zis că s-a jucat fiica lui cu această jucărie”, a spus artista.

Drept urmare, cântăreața l-a chemat pe fiul ei să îi arate cum s-ar juca cu globul. Ba chiar l-a pus să tragă în fel și chip de jucărie. Tocmai pentru a arăta cât sunt de rezistente.

”Arată-mi și mie cum te-ai juca tu. Spune că eu le-am cusut prost. Asta e ruptă cu foarfeca. Nu ai cum să le rupi altfel. Un cățeluș probabil ar putea să facă asta. Dar de ce ai da vina pe un copil?”, a mai spus Anna Lesko.

Pe de altă parte, solista a primit un alt retur de la un cetățean nemulțumit că globul nu are fix aceleași culori ca în poză. ”Unul dintre globurile mele, spiridușul cel ghiduș mi-a fost returnat. Cumpărătorul a invocat faptul că nasul spiridușului este mare și strâmb. A mai spus că și căciula este mult prea mare a acestui spiriduș, că o poate purta el când se distrează la schi.

Și că mărgeluța mare nu e albastră ca în poza de prezentare. Pe site am precizat că vor exista diferențe, asta e și frumusețea lucrului manual în crearea acestor globuri. Înțeleg că nu e albastru și nu e argintiu, dar acesta e farmecul. De ce nu lași mâna și viziunea artistului să zburde și să te surprindă”, a încheiat artista.