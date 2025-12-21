Globurile de sticlă, o raritate pe piața acaparată de chinezării. Meșteșugul, readus la viață de un clujean

În 2025, supermarketurile și magazinele online sunt pline de produse importate din China, iar globurile nu sunt o excepție. Astfel, vechile globuri pictate cu iscusință și așezate în bradul de Crăciun au devenit o raritate. Un clujean încearcă să readucă la viață tradiția acestui meșteșug, oferind produse unice, lucrate manual, care combină măiestria veche cu cerințele moderne ale pieței.

După ce a acumulat experiența necesară la fabrica de sticlă din Apahida, Fuleki Arpad Tibor a decis să ducă mai departe tradiția meșteșugului sticlei suflate manual, deschizând propriul atelier în Cluj.

„Povestea a început în 2013, când am deschis oficial atelierul. Persoana de bază a fost mama mea, care a lucrat la fabrica de sticlă din Apahida. Ei produceau mai mult pentru America. Mama a lucrat acolo aproximativ 10 ani, suficient de mult încât să ne dorim să deschidem o afacere. Și eu am lucrat în domeniu timp de doi ani și am furat meseria. Inițial, am făcut bijuterii din sticlă de Murano, însă apoi am început să producem globuri”, ne-a spus el.

În atelierul din Cluj, acesta reușește să producă peste 100.000 de globuri pe an. Deși piața este invadată de produse din China, clujeanul susține că există loc pentru cei care au ales să păstreze tradiția și să ofere calitate.

„Producem în jur de 100.000 de globuri anual. Loc pe piață este și probabil că am putea face și mai multe. Vindem multe produse pe care le prelucrează mai departe clienții noștri. Vindem și globuri simple, care pot fi personalizate ulterior”, a adăugat el.

Proprietarul atelierului nu se limitează doar la piața internă, ci încearcă să se facă remarcat și pe piețele externe.

Până în prezent, globurile artizanale produse în Cluj au ajuns în Ungaria, iar experiența acumulată i-a oferit acestuia încrederea de a se extinde și mai mult. De anul viitor, clujeanul intenționează să vândă produsele din sticlă în Germania și Austria.

„Nu vindem doar în România și am reușit să ieșim și pe plan extern, câte puțin. Am vândut în Ungaria și, deocamdată, un pic ne-am retras, dar de anul viitor vrem să ne îndreptăm și spre Germania și Austria. În cantități mari am vândut la Disneyland, cu tot felul de personaje. Vindem online, însă clienții pot cumpăra și direct de la noi”, a explicat Fuleki Arpad Tibor.

Producția de globuri de sticlă în implică o serie de cheltuieli semnificative, mai ales pentru materia primă. De asemenea, procesul de prelucrare necesită gaz și electricitate, costuri care au crescut considerabil în ultima perioadă.

„Materia primă nu este deloc ieftină, pentru că noi importăm sticlă. La noi în țară nu găsim. Scump este și gazul, de care avem nevoie pentru a prelucra sticla. Și costurile la electricitate erau mari, iar acum sunt și mai mari după scumpiri”, a arătat clujeanul.

Prețurile reflectă atât calitatea materialelor, cât și complexitatea procesului. Globurile simple pornesc de la 10 lei, iar modelele pictate pot ajunge până la 80 de lei. Fiecare glob trece printr-un proces complet realizat manual: suflare, pictură pe exterior și argintare pe interior. Argintarea se realizează cu argint lichid dizolvat, care este introdus în glob, unde reacționează și se depune uniform, oferind produsului un aspect strălucitor și elegant.

„Prețurile pornesc de la 10 lei pentru globurile simple de sticlă. Cele pictate pornesc de la 30 de lei și ajung până la 80 de lei. De la suflatul sticlei, pictat pe exterior, argintat pe interior, toate etapele sunt făcute de noi. Le și argintăm cu argint lichid dizolvat, îl introducem în glob, face reacție și se depune pe circumferința globului”, a mai spus acesta.

Timpul de realizare variază în funcție de complexitatea modelului. Pentru globurile simple, procesul de lucru durează câteva minute, în timp ce modelele complexe pot necesita peste trei ore pentru fiecare piesă.

„La un glob se lucrează de la câteva minute până la câteva ore. Sunt modele complexe, care pentru o singură bucată, dacă adunăm toți pașii, ajung la mai mult de trei ore. Facem și personalizate, mai ales pentru firme cu logo-uri. Avem multe solicitări pe această parte. Mai facem și solicitări din partea persoanelor fizice, cu nume sau cu alte mesaje. Sunt persoane care cumpără de la noi produsele și le oferă cadou. Noi producem globuri pe tot parcursul anului”, a încheiat proprietarul atelierului din Cluj.