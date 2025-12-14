O amintire unică de la căsătoria Prințesei Diana cu Charles, estimată la o valoare record

O piesă de colecție rară, păstrată încă din ziua nunții Prințesei Diana cu Prințul Charles, stârnește din nou interesul pe piața licitațiilor. Obiectul, considerat o amintire prețioasă a unuia dintre cele mai urmărite evenimente ale secolului, urmează să fie scos la licitație, iar specialiștii estimează că va atrage sume considerabile, informează Fox News Digital.

Nunta regală din 1981 rămâne un moment emblematic, iar orice obiect legat de ceremonie continuă să aibă o valoare simbolică uriașă pentru colecționari. Datorită rarității și stării bune de conservare, amintirea respectivă este așteptată să genereze un interes, iar casa de licitații speră să atingă un preț mult peste estimările inițiale.

O sticlă de șampanie de la nunta din 1981 a Prințesei Diana și a Prințului Charles (Regel Charles al III-lea) va fi licitată săptămâna viitoare. Este vorba despre o sticlă Dom Pérignon, una dintre cele doar 12 sticle Magnum create pentru această ocazie specială.

Sticla de șampanie rară este scoasă la licitație de Bruun Rasmussen, o casă de licitații daneză cu sediul în Kongens Lyngby, 16 kilometri de Copenhaga. Șampania este o sticlă de Dom Pérignon Vintage 1961. A fost o ediție „limitată”, îmbuteliată special pentru nunta cuplului regal din 29 iulie 1981.

Valoarea sticlei de șampanie este estimată între 500.000 și 600.000 de coroane daneze, echivalentul a aproximativ 78.000–95.000 de dolari. Licitația este programată să debuteze pe data de 11 decembrie.

Casa de licitații Bruun Rasmussen anticipează un „interes internațional considerabil”, atât din partea cunoscătorilor cu experiență în vinuri fine, cât și din partea colecționarilor pasionați de suveniruri regale.

Reprezentanții casei de licitații Bruun Rasmussen subliniază că o astfel de sticlă ajunge extrem de rar pe piață. Potrivit lor, este vorba despre o șampanie realizată special pentru acel eveniment de prestigiu global, ceea ce îi conferă un caracter cu totul ieșit din comun. Pe lângă faptul că este o ediție Dom Pérignon foarte apreciată, băutura este considerată și o piesă remarcabilă din patrimoniul cultural britanic.

„Se întâmplă extrem de rar să apară o astfel de sticlă pe piață. Aceasta este o șampanie personalizată, creată pentru un eveniment de renume mondial, ceea ce o face excepțional de rară. Reprezintă nu doar o ediție Dom Pérignon foarte apreciată, ci și o piesă extraordinară din istoria culturală britanică”, a declarat un reprezentant al casei de licitații.

Thomas Rosendahl, directorul departamentului de vinuri al casei de licitații Bruun Rasmussen, a declarat pentru Fox News Digital că lotul scos la vânzare este cu totul special, mai ales fiindcă provine dintr-o serie extrem de limitată, doar 12 sticle Magnum au fost produse pentru celebra nuntă.

„Nu cred că am mai întâlnit până acum o sticlă cu o poveste și o origine atât de remarcabile”, a spus Rosendahl, adăugând că se așteaptă ca prețul final să se situeze în intervalul estimat. Identitatea vânzătorului rămâne confidențială, însă Rosendahl a precizat că vinul a fost cumpărat cu mulți ani în urmă de la un cunoscut comerciant britanic.

În privința calității, expertul spune că vinul este, cel mai probabil, încă bun pentru consum. „Avem încredere că băutura se prezintă bine. Nu includem în licitațiile noastre vinuri despre care credem că nu mai pot fi savurate”, a explicat el. Potrivit acestuia, fiecare lot este analizat minuțios, inclusiv prin iluminare specială, pentru a verifica dacă nuanța vinului a rămas limpede și vie, fără urme de oxidare.