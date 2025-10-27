Rețeta de roșii marinate a Annei Lesko. Borcanul gustos al iernii

Odată cu venirea toamnei, gospodinele au început să pregătească murăturile pentru iarnă. Printre cele mai apreciate se află roșiile marinate, care pot fi pregătite după o rețetă propusă de cântăreața Anna Lesko.

Pentru această rețetă aveți nevoie de 4 kilograme de roșii, un borcan de 1,5 litri, 4 căței de usturoi, 3-4 foi de dafin, 3-4 flori de mărar uscat, o linguriță de piper boabe și un pumn de fire de țelină tocate.

Se mai folosesc 1-2 ardei iuți, 5-6 rondele de ceapă, un morcov tăiat, câteva fire de mărar proaspăt, frunze de țelină, o lingură rasă de sare, două linguri rase de zahăr, două pastile de aspirină și apă cât este necesar.

Se începe prin a așeza în borcan usturoiul, foile de dafin, mărarul uscat, boabele de piper și țelina. Apoi se adaugă roșiile, având grijă să rămână cât mai puțin spațiu între ele. Se pun și rondelele de ceapă, iar după preferință, mai mulți ardei iuți.

După aceea se adaugă mărarul verde, iar printre roșii se așază rondelele de morcov. Se toarnă apă clocotită și se lasă borcanul să se răcească timp de 30 de minute. Apa se scurge într-un vas, se fierbe din nou și se toarnă peste roșii. După alte 30 de minute, procesul se repetă pentru a treia oară.

În borcan se adaugă o lingură de sare, două linguri rase de zahăr și două pastile de aspirină, apoi se toarnă apa clocotită pentru ultima oară.

Capacul se strânge bine, iar borcanul se întoarce cu gura în jos. Se acoperă cu o pătură groasă și se lasă 24 de ore, după care poate fi depozitat în cămară. Astfel, la sărbătorile de iarnă veți avea roșii marinate gustoase.