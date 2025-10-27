Social

Rețeta de roșii marinate a Annei Lesko. Borcanul gustos al iernii

Comentează știrea
Rețeta de roșii marinate a Annei Lesko. Borcanul gustos al ierniiAnna Lesko. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Odată cu venirea toamnei, gospodinele au început să pregătească murăturile pentru iarnă. Printre cele mai apreciate se află roșiile marinate, care pot fi pregătite după o rețetă propusă de cântăreața Anna Lesko.

Ingredientele necesare pentru rețeta de roșii marinate

Pentru această rețetă aveți nevoie de 4 kilograme de roșii, un borcan de 1,5 litri, 4 căței de usturoi, 3-4 foi de dafin, 3-4 flori de mărar uscat, o linguriță de piper boabe și un pumn de fire de țelină tocate.

Se mai folosesc 1-2 ardei iuți, 5-6 rondele de ceapă, un morcov tăiat, câteva fire de mărar proaspăt, frunze de țelină, o lingură rasă de sare, două linguri rase de zahăr, două pastile de aspirină și apă cât este necesar.

Legume

Legume. Sursa foto: Freepik

Mod de preparare

Se începe prin a așeza în borcan usturoiul, foile de dafin, mărarul uscat, boabele de piper și țelina. Apoi se adaugă roșiile, având grijă să rămână cât mai puțin spațiu între ele. Se pun și rondelele de ceapă, iar după preferință, mai mulți ardei iuți.

Călugărițele de la Văratec și scandalul care a cutremurat Biserica în anii ’50. Pasiune, bani și tăcere într-o mănăstire păzită de Securitate
Călugărițele de la Văratec și scandalul care a cutremurat Biserica în anii ’50. Pasiune, bani și tăcere într-o mănăstire păzită de Securitate
Breșă de securitate la Gmail. Sute de milioane de conturi au fost sparte
Breșă de securitate la Gmail. Sute de milioane de conturi au fost sparte

După aceea se adaugă mărarul verde, iar printre roșii se așază rondelele de morcov. Se toarnă apă clocotită și se lasă borcanul să se răcească timp de 30 de minute. Apa se scurge într-un vas, se fierbe din nou și se toarnă peste roșii. După alte 30 de minute, procesul se repetă pentru a treia oară.

Ultimii pași pentru conservarea roșiilor marinate

În borcan se adaugă o lingură de sare, două linguri rase de zahăr și două pastile de aspirină, apoi se toarnă apa clocotită pentru ultima oară.

Capacul se strânge bine, iar borcanul se întoarce cu gura în jos. Se acoperă cu o pătură groasă și se lasă 24 de ore, după care poate fi depozitat în cămară. Astfel, la sărbătorile de iarnă veți avea roșii marinate gustoase.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:40 - Gruia Stoica, Grup Grampet, la Gala Capital „Trenul LEON este o demonstrație de forță”
00:40 - Daniela Covăcescu, Allianz Țiriac Asigurări, la Gala Capital „Am ajuns la 1,6 milioane de clienț
00:40 - Mădălina Constantin, Omniasig „Creșterea durabilă este un element pe care l urmăreim”
00:40 - Daniel Robu, Romsilva, la Gala Capital „Ne bucurăm să apropiem oamenii de pădure”
00:40 - Tulia Căşvean, Transavia, la Cala Capital „De aproape 35 de ani facem lucrurile cum trebuie”
00:40 - Miruna Lepădatu, Agricola International „Compania a lansat produse care au redefinit categoria”

HAI România!

Gruia Stoica, Grup Grampet, la Gala Capital „Trenul LEON este o demonstrație de forță”
Gruia Stoica, Grup Grampet, la Gala Capital „Trenul LEON este o demonstrație de forță”
Daniela Covăcescu, Allianz Țiriac Asigurări, la Gala Capital „Am ajuns la 1,6 milioane de clienț
Daniela Covăcescu, Allianz Țiriac Asigurări, la Gala Capital „Am ajuns la 1,6 milioane de clienț
Mădălina Constantin, Omniasig „Creșterea durabilă este un element pe care l urmăreim”
Mădălina Constantin, Omniasig „Creșterea durabilă este un element pe care l urmăreim”

Proiecte speciale