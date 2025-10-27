Fosta reședință a cuplului Shakira-Pique din Barcelona a fost scoasă la vânzare. Lamine Yamal, interesat de achiziție

Atacantul Lamine Yamal de la FC Barcelona este interesat de achiziționarea fostei reședințe a lui Gerard Piqué și Shakira din Esplugues de Llobregat, o zonă exclusivistă din apropierea Barcelonei, cunoscută pentru discreție și nivelul ridicat de securitate, notează publicația El Pais.

Surse din apropierea jucătorului au dezvăluit că locuința urmează să fie adaptată pentru a răspunde cerințelor unui sportiv de top, transformând un spațiu familial într-un mediu optim pentru performanță și recuperare. Se are în vedere crearea unei infrastructuri care să îmbine confortul personal cu elemente specifice pregătirii profesionale.

Conform acelorași informații, proprietatea va include facilități moderne, precum o sală de sport complet renovată, spații generoase pentru găzduirea prietenilor și măsuri avansate de securitate. Imobilul face parte dintr-un complex mai mare, achiziționat de Piquéși Shakira înainte de despărțire, evidențiind valoarea strategică a zonei pentru sportivii clubului FC Barcelona.

Complexul rezidențial deținut de cei doi include facilități de lux, precum piscine interioare și exterioare, teren de tenis, sală de sport, studio de înregistrări și spații dedicate relaxării și divertismentului, toate integrate într-un cadru cu un nivel ridicat de securitate și confidențialitate. Proprietățile se remarcă prin suprafețe extinse și dotări exclusive, potrivite pentru stilul de viață al unor personalități de talie internațională.

Chiar dacă una dintre reședințe a fost vândută în vara anului 2025, fostul cuplu deține în continuare două imobile cu o valoare estimată la peste 11 milioane de euro și o suprafață construită de peste 700 de metri pătrați. Zona este cunoscută pentru faptul că găzduiește și alți jucători ai FC Barcelona, datorită proximității față de centrul de antrenament al clubului.

Relația dintre Shakira și Gerard Piqué, care a durat 11 ani, a fost una dintre cele mai mediatizate din lumea celebrităților, cei doi devenind părinții a doi băieți, Milan și Sasha. După anunțul despărțirii din iunie 2022, în spațiul public au apărut informații conform cărora ruptura ar fi fost declanșată de un episod de infidelitate, indicat simbolic de un borcan de gem găsit deschis în mod inexplicabil în locuința lor.

În tot acest timp, Gerard Piqué a început o nouă relație cu Clara Chía Martí, o angajată a companiei sale, cu care s-a mutat ulterior în locuința pe care o împărțise anterior cu artista columbiană.

Această tranziție a marcat începutul unei noi etape pentru fostul fotbalist, generând numeroase reacții din partea fanilor, atât din cauza modului în care s-a produs despărțirea, cât și a rapidității cu care Piqué și-a refăcut viața sentimentală.