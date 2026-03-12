Primăria Vaslui aplică reducerile la impozite. Cine va beneficia de taxe mai mici

Primăria Vaslui au anunțat modificări privind taxele locale, prin care anumite categorii de contribuabili vor beneficia de reduceri de impozite. Măsura îi vizează pe cetățenii cu dizabilități, dar și pe proprietarii clădirilor cu o vechime mai mare de 50 de ani.

Primăria municipiului Vaslui informează că impozitele locale au fost recalculate pentru contribuabilii care se încadrează în categoriile vizate de noile facilități fiscale.

Astfel, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50% la impozitul aferent locuinței de domiciliu, terenului aferent acesteia și unui autoturism ales, cu o capacitate cilindrică de până la 2.000 de centimetri cubi. În cazul persoanelor cu handicap accentuat, reducerea aplicată pentru aceleași categorii de bunuri este de 25%.

„Reducerile se acordă în anul 2026 pentru proprietarii care deţin documente justificative valabile la 31 decembrie 2025. Au fost recalculate obligaţiile fiscale pentru un număr de 1.560 de contribuabili, dintre care 1.130 de persoane cu handicap accentuat sau reprezentanţii legali, respectiv 430 pentru persoanele cu handicap grav sau reprezentanţii legali.

Dorim să subliniem că această procedură are ca scop protejarea şi sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi, evitându-se necesitatea deplasării acestora la ghişee pentru a depune documente", au transmis reprezentanţii Primăriei municipiului Vaslui.

Administrația locală a precizat că reducerea impozitelor se aplică și pentru proprietarii de clădiri mai vechi.

În cazul imobilelor cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, valoarea impozabilă este redusă cu 15%. Pentru clădirile care depășesc 100 de ani vechime, proprietarii vor beneficia de o reducere de 25%.

Reprezentanții primăriei au mai anunțat că persoanele vizate de aceste modificări, care au achitat deja impozitele pentru anul 2026, vor avea diferența de bani evidențiată în contul fiscal.

Sumele respective pot fi utilizate pentru plata altor obligații fiscale viitoare sau pot fi restituite contribuabililor, în cazul în care aceștia depun o cerere în acest sens.