Vicepreședintele CJ Brașov, trimis în judecată în dosarul numirilor de la Compania Apa

Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică-Constantin , a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Brașov, fiind acuzat de abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat. Ancheta vizează presupuse fapte comise în legătură cu preluarea controlului asupra resurselor gestionate de SC Compania Apa Brașov SA și cu vicierea procedurilor de numire a conducerii companiei.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Brașov, inculpații fiind trimiși în judecată sub control judiciar.

Alături de Șerban Todorică-Constantin , procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane cu funcții de conducere sau atribuții în cadrul Companiei Apa Brașov SA și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov (ADIDAJ). Lista completă:

Șerban Todorică-Constantin, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al ADIDAJ Brașov, este acuzat de abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat.

Liviu Cocoș, director interimar al SC Compania Apa Brașov SA la data faptelor, este trimis în judecată pentru două infracțiuni de abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat, cumpărare de influență și dare de mită.

Floriana Carmen Țop Ferghete, președinte al Consiliului de Administrație al SC Compania Apa Brașov SA, este acuzată de două infracțiuni de abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită.

Liviu Dragomir, reprezentant al ADIDAJ Brașov în Consiliul de Administrație al Companiei Apa Brașov SA, este inculpat pentru complicitate la abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de influență.

Mirela Marina Suciu, șefă a Departamentului de resurse umane al SC Compania Apa Brașov SA, este acuzată de complicitate la abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la cumpărare de influență.

De asemenea, B.C.T., expert independent și administrator al SC Ewora Resurse Umane SRL, este trimis în judecată pentru două infracțiuni de abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat.

În același dosar, procurorii au dispus trimiterea în judecată a societății SC Ewora Resurse Umane SRL, pentru două infracțiuni de abuz în serviciu.

În rechizitoriu, anchetatorii susțin că, în perioada 20 martie 2024 – 18 septembrie 2025, Șerban Todorică-Constantin ar fi inițiat și constituit, împreună cu Liviu Dragomir, Liviu Cocoș și Floriana Carmen Țop Ferghete, un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior B.C.T. și Mirela Marina Suciu.

Scopul grupării ar fi fost dobândirea controlului asupra resurselor materiale gestionate de SC Compania Apa Brașov SA, prin influențarea și vicierea procedurilor de selecție și numire a conducerii companiei.

Potrivit procurorilor, Șerban Todorică-Constantin ar fi viciat procedura de numire a lui Liviu Cocoș și a Florinei Carmen Țop Ferghete ca membri ai Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov SA, prin încălcarea prevederilor legale.

DNA arată că Șerban Todorică-Constantin l-ar fi angajat pe Liviu Dragomir în cadrul ADIDAJ Brașov, autoritatea tutelară a companiei, după care l-ar fi numit președinte al comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație. Ulterior, ar fi exercitat, direct și indirect, acțiuni de menținere a controlului asupra activității companiei, inclusiv prin influențarea procedurii de selecție a directorului general.

În 26 martie 2025, SC Compania Apa Brașov SA a încheiat, prin cumpărare directă, un contract cu SC Ewora Resurse Umane SRL pentru servicii de recrutare a unui expert independent, în vederea selecției directorului general și a directorului economic, conform OUG nr. 109/2011.

Procurorii susțin că, în cadrul acestei proceduri, expertul independent B.C.T. l-ar fi favorizat pe Liviu Cocoș, prin modificarea criteriilor de selecție, furnizarea întrebărilor de interviu și a răspunsurilor așteptate, ceea ce ar fi condus la numirea acestuia în funcția de director general. Prin aceeași procedură, ar fi fost numit și directorul economic al companiei.

DNA mai arată că, în perioada mai–iunie 2025, Liviu Cocoș i-ar fi oferit lui Liviu Dragomir foloase necuvenite, constând în angajarea acestuia în cadrul Companiei Apa Brașov SA, în schimbul influenței exercitate asupra membrilor Consiliului de Administrație pentru numirea sa în funcția de director general.

Dragomir ar fi fost angajat pe un post de consilier tehnic, cu atribuții și salariu stabilite conform cerințelor sale.

De asemenea, în luna iunie 2025, Liviu Cocoș i-ar fi oferit Florinei Carmen Țop Ferghete foloase necuvenite, constând în angajarea unei rude apropiate în cadrul companiei, pe un post creat special, deși persoana respectivă nu ar fi avut calificarea necesară, pentru a-l sprijini pe Cocoș în procedura de numire ca director general.

Potrivit anchetatorilor, Mirela Marina Suciu ar fi asigurat punerea în aplicare a cerințelor formulate de Liviu Cocoș privind procedura de selecție, ar fi participat fără drept la interviurile organizate de expertul independent, ar fi întocmit documentele de angajare ale lui Liviu Dragomir și ar fi stabilit salariul și fișa postului acestuia, la indicațiile lui Cocoș.

Procurorii DNA susțin că, prin aceste demersuri, ar fi fost creat un prejudiciu total de 189.296 de lei în dauna SC Compania Apa Brașov SA. Societatea s-a constituit parte civilă în cauză.

În dosar au fost dispuse măsuri asigurătorii, constând în sechestrul asupra unor sume de bani aparținând inculpaților Liviu Cocoș, Floriana Carmen Țop Ferghete, Liviu Dragomir și Mirela Marina Suciu.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de menținere a măsurilor preventive și asigurătorii dispuse.