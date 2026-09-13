Reforma sistemului sanitar nu ar trebui să ducă la închiderea spitalelor, ci la modernizarea și dezvoltarea lor, susține fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta atrage atenția asupra deficitului de personal, a creșterii costuriloru și a incertitudinii privind finanțarea unităților medicale. Rogobete a făcut declarațiile după o vizită la Spitalul Municipal Brad, unde a discutat cu medici și angajați despre problemele cu care se confruntă sistemul sanitar.

Aflat la Spitalul Municipal Brad, fostul ministru al Sănătății a discutat cu personalul medical despre lipsa angajaților, volumul mare de muncă și creșterea cheltuielilor pentru funcționarea unității.

Alexandru Rogobete susține că problemele întâlnite în spitale sunt concrete și afectează atât cadrele medicale, cât și pacienții. Potrivit acestuia, personalul trebuie să gestioneze un număr ridicat de cazuri, în condițiile în care resursele umane sunt insuficiente.

„N-am avut niciodată criza pe care o avem acum”, este mesajul pe care fostul ministru spune că l-a auzit de la angajații din spitale.

Alexandru Rogobete a relatat că un medic de la Spitalul Municipal Brad i-a vorbit despre activitatea intensă a unității. Potrivit informațiilor prezentate de fostul ministru, spitalul efectuează aproximativ 400 de intervenții lunar, cu același număr de angajați.

În acest context, Rogobete a pus sub semnul întrebării modul în care sunt stabilite și plătite gărzile medicilor.

„Cum să le ceri mai mult, dar să continui să plătești gărzile raportat la salariul din 2018?”, întreabă Rogobete.

Fostul ministru consideră că normativul de personal trebuie revizuit astfel încât să reflecte activitatea reală și gradul de complexitate al fiecărei unități medicale. În opinia sa, numărul de paturi din spitale nu ar trebui să fie singurul criteriu folosit pentru stabilirea necesarului de angajați.

Pe lângă deficitul de personal, Alexandru Rogobete a atras atenția asupra cheltuielilor tot mai mari cu energia, medicamentele și consumabilele medicale.

Fostul ministru susține că aplicarea acelorași reduceri tuturor spitalelor, fără analiza situației specifice a fiecărei unități, poate duce la blocaje în activitatea medicală. El consideră că o reformă eficientă trebuie să țină cont de diferențele dintre spitale, de numărul de pacienți și de serviciile oferite.

În ceea ce privește viitorul Spitalului Municipal Brad, fostul ministru al Sănătății respinge ideea închiderii unității și susține că aceasta trebuie să beneficieze de investiții pentru modernizare și dezvoltare.

„Spitalul Municipal Brad nu trebuie închis. Trebuie modernizat și dezvoltat”, afirmă fostul ministru.

Alexandru Rogobete propune dezvoltarea ambulatoriului, a serviciilor de imagistică și a laboratorului de analize medicale. Astfel, pacienții din Brad ar putea avea acces la investigații precum CT, RMN și analize medicale fără să fie nevoiți să se deplaseze în alte orașe.

Alexandru Rogobete susține că reforma sistemului sanitar trebuie să urmărească îmbunătățirea accesului la servicii medicale, nu eliminarea acestora din localitățile în care există nevoie de îngrijire.

În mesajul adresat premierului interimar Ilie Bolojan, fostul ministru a subliniat că modernizarea spitalelor și dezvoltarea serviciilor medicale locale ar trebui să reprezinte obiective importante ale reformei.

„Reforma adevărată înseamnă să duci medicina mai aproape de pacient, nu pacientul mai departe de medicină”, conchide Alexandru Rogobete.