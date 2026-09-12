Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un semnal de alarmă cu privire la modul în care este gestionat domeniul medical din România. Într-o analiză postată pe Facebook, fostul oficial susține că țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și de măsuri chibzuite, subliniind că un sistem sustenabil nu se poate construi exclusiv prin măsuri de austeritate.

În sprijinul afirmațiilor sale, fostul demnitar a evocat rezultatele mandatului său de la conducerea Ministerului Sănătății. Acesta a evidențiat că, într-un interval scurt de timp, au fost luate decizii majore pentru creșterea accesului pacienților la tratamente de ultimă generație.

„În doar zece luni, am extins de două ori lista medicamentelor compensate și gratuite”, a transmis fostul ministru.

Această etapă a presupus aprobarea a 74 de molecule noi și extinderea indicațiilor terapeutice pentru alte 29 de terapii. În total, au fost adoptate 103 decizii strategice, dintre care o parte semnificativă s-a orientat către bolnavii de cancer, prin includerea a 14 medicamente inovatoare în Programul Național de Oncologie.

Alexandru Rogobete atrage atenția că simpla includere a medicamentelor pe liste nu garantează că acestea vor ajunge la bolnavi, dacă nu există surse de finanțare bine stabilite. Fostul oficial consideră că orice reformă legislativă rămâne fără efect dacă nu este susținută de un buget corespunzător.

„Dar la ce folosește să deschizi accesul la terapii moderne dacă, după aceea, nu asiguri finanțarea necesară pentru ca ele să ajungă efectiv la pacienți?”, a scris Rogobete pe Facebook.

Criticile sale se îndreaptă către abordările bazate exclusiv pe reducerea cheltuielilor. În opinia sa, domeniul medical are nevoie de strategii pe termen lung, care să stimuleze performanța și să ofere siguranță pacienților.

„Un sistem de sănătate nu poate fi condus doar cu o singură idee: tăiem și atât”, afirma Alexandru Rogobete.

În finalul mesajului său, fostul ministru al Sănătății a pledat pentru o abordare responsabilă din partea autorităților, bazată pe comunicare și prioritizarea investițiilor de calitate. Acesta susține că eficiența guvernamentală constă în capacitatea de a diminua risipa, fără a afecta sectoarele vitale pentru populație.

„România are nevoie de echilibru, dialog și viziune. De un stat care știe să cheltuiască mai bine, dar care știe și unde trebuie să investească mai mult”, a transmis fostul ministru.

Concluzia fostului demnitar se concentrează pe ideea că succesul unei transformări în domeniul sanitar se măsoară prin beneficiile directe aduse cetățenilor și prin capacitatea de a dezvolta infrastructura existentă.

„Pentru că reforma adevărată nu înseamnă doar să reduci. Reforma adevărată înseamnă să construiești mai bine”, a conchis Alexandru Rogobete, în mesajul publicat pe rețeaua socială.