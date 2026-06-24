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Dosarul medical și programările la medic, într-un singur loc. Noua platformă pregătită în sănătate

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Dosarul medical și programările la medic, într-un singur loc. Noua platformă pregătită în sănătateCNAS/ Sursa foto AI
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Din cuprinsul articolului

Pacienții din România ar putea avea acces, din a doua jumătate a anului 2026, la un portal digital care va centraliza informațiile medicale personale, programările la medic și alte servicii de sănătate. Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege care obligă Casa Națională de Asigurări de Sănătate  (CNAS) să dezvolte platforma „e-SănătateaMea”, destinată asiguraților.

Pacienții vor avea acces online la informațiile medicale

Proiectul de lege, adoptat de Senat cu 91 de voturi pentru și două împotrivă, completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și introduce o nouă funcționalitate în cadrul Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Potrivit actului normativ, începând cu semestrul al doilea al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va dezvolta și administra portalul „e-SănătateaMea”, prin care pacienții vor putea accesa în condiții de siguranță informațiile medicale personale.

Portalul va permite și interacțiunea electronică cu furnizorii de servicii medicale, farmacii și furnizorii de dispozitive medicale, dar și accesul la servicii digitale pentru monitorizarea stării de sănătate.

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Programările la medic ar urma să fie făcute printr-un portal unic

medic familie

Medic de familie. Sursa foto: Freepik

Una dintre cele mai importante noutăți pentru pacienți este crearea unui sistem electronic de programări medicale.

Conform proiectului, în cadrul platformei „e-SănătateaMea” va funcționa un portal unic de programare a pacienților. Toți furnizorii de servicii medicale vor avea obligația să utilizeze acest sistem începând cu trimestrul al patrulea al anului 2026.

Până la implementarea completă a sistemului va fi derulat un proiect-pilot pentru testarea și operaționalizarea platformei.

Ce urmează după votul din Senat

Inițiatorii susțin că noul sistem ar putea simplifica accesul pacienților la servicii medicale și ar reduce timpul pierdut pentru obținerea unor informații sau programări.

Senatul este primul for sesizat în acest caz, iar proiectul va fi trimis la Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt asupra adoptării legii.

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