Fondurile prevăzute pentru ultimul trimestru al anului pentru mai multe programe naționale destinate pacienților cu afecțiuni grave sunt insuficiente, susține fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete. Printre programele menționate se află cele pentru accident vascular cerebral, infarct miocardic acut, neonatologie și terapie intensivă.

Alexandru Rogobete afirmă că bugetul rămas pentru aceste programe este „infim, minimal”. Potrivit fostului ministru, situația afectează programele naționale de acțiuni prioritare, care asigură finanțarea unor secții medicale unde sunt tratați pacienți aflați în stare critică.

„Vă spun o cifră care pe mine mă îngrijorează foarte tare: nu mai sunt bani în programele naţionale de acţiuni prioritare: ATI, AVC, Neonatologie, infarct miocardic acut. Adică discutăm despre acele programe naţionale care sunt finanţate direct de către Ministerul Sănătăţii şi finanţează cele mai critice secţii dintr-un spital: ATI, AVC, infarct, Neonatologie”, a afimat Alexandru Rogobete.

Fostul ministru susține că autoritățile au fost informate că reducerile de cheltuieli din Sănătate nu pot fi aplicate uniform.

Rogobete afirmă că Guvernul a fost informat cu privire la efectele unor reduceri generalizate ale bugetelor din domeniul medical.

„Joaca asta de-a reformiştii prin care se reduce bugetul cu orice preţ, tăierea asta cu barda de sus până jos, deşi toată lumea i-a spus de la început (premierului Ilie Bolojan - n.r.) că nu se poate, ne va duce în, din punctul meu de vedere, cel mai periculos, pe de o parte, şi cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani”, a adăugat fostul ministru al Sănătăţii.

El a explicat că necesarul de finanțare pentru astfel de programe nu poate fi stabilit cu exactitate dinainte, întrucât numărul pacienților diferă de la o perioadă la alta.

Rogobete a subliniat că numărul persoanelor care ajung să fie tratate prin aceste programe nu este unul fix, descriind situația drept un „fenomen flexibil”.

În opinia sa, problema finanțării este cu atât mai dificil de gestionat în contextul situației de interimat a Guvernului demis prin moțiune de cenzură. Fostul ministru susține că Executivul nu poate realiza o rectificare bugetară prin care să fie suplimentate fondurile destinate acestor programe.

Alexandru Rogobete a amintit că, anul trecut, au fost realizate două rectificări bugetare care au vizat domeniul Sănătății.

Potrivit fostului ministru, ambele rectificări au fost pozitive, ceea ce a însemnat suplimentarea bugetelor alocate sectorului medical.