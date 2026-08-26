Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, lansează acuzații dure la adresa clasei politice după ce proiectul de lege depus de PSD privind acordarea de salarii compensatorii pentru angajații CFR Marfă a fost respins în Camera Deputaților. Decizia afectează direct peste o mie cinci sute de salariați care nu și-au mai primit drepturile bănești din primăvară.

Fostul oficial susține că decizia luată în Parlament lasă oamenii fără niciun sprijin financiar în plin proces de restructurare și reorganizare a activității feroviare de marfă.

„Monstruoasa cârdăşie politică PNL-Bolojan – USR – Fritz nu dă doi bani pe viaţa oamenilor! 1550 de angajaţi ai CFR Marfă, care nu şi-au mai luat salariile din luna mai, rămân pe drumuri şi fără niciun venit, pentru că toţi deputaţii PNL şi USR prezenţi la vot AU RESPINS astăzi proiectul PSD care prevedea soluţia salariilor compensatorii, în contextul insolvenţei CFR Marfă şi a procedurilor de preluare a activităţii şi personalului de către noua companie, Carpatica Feroviar”, afirmă Ciprian Şerban pe Facebook.

Social-democratul atacă atât formațiunile de dreapta, cât și opoziția suveranistă, reproșându-le că tratează problemele sociale ale angajaților din sectorul feroviar exclusiv din perspectivă contabilă.

„Tabloul opţiunilor demască încă o data primitivismul de tip Bolojan extins la nivel politic, în care oamenii sunt doar nişte cifre într-un tabel, dar şi duplicitatea aşa-zişilor suveranişti de la AUR, care pe gură se dau mari apărători ai oamenilor şi vehemenţi contestatari ai actualului guvern demis, dar, în fapt şi-n momentele cheie, se manifestă ca un complice”.

Miza proiectului era asigurarea unei plase de siguranță financiară pentru personalul disponibilizat în procesul de tranziție către noua entitate de stat, Carpatica Feroviar. Totuși, numărul de voturi favorabile nu a fost suficient pentru a trece inițiativa legislativă.

„PSD, 82 de deputaţii prezenţi, 82 de voturi PENTRU. PNL, 36 de deputaţi prezenţi, 32 de voturi CONTRA. USR, 32 de deputaţi prezenţi, 32 de voturi CONTRA. AUR, 45 de deputaţi prezenţi, 45 de REFUZURI de exercitare a votului. 13 voturi au lipsit pentru ca alături de cele 82 ale TUTUROR deputaţilor PSD prezenţi, şi altor 34 ale unor parlamentari de la alte formaţiuni politice mai mici ori neafiliaţi, să se realizeze majoritatea necesară adoptării. Ruşine PNL, ruşine USR, ruşine AUR!”, mai spune Şerban.