Politica

Acuzații grave după votul din Parlament. Mii de angajați CFR Marfă rămân fără salarii compensatorii

Comentează știrea
Acuzații grave după votul din Parlament. Mii de angajați CFR Marfă rămân fără salarii compensatorii
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, lansează acuzații dure la adresa clasei politice după ce proiectul de lege depus de PSD privind acordarea de salarii compensatorii pentru angajații CFR Marfă a fost respins în Camera Deputaților. Decizia afectează direct peste o mie cinci sute de salariați care nu și-au mai primit drepturile bănești din primăvară.

Acuzații grave după votul din Parlament. Mii de angajați CFR Marfă rămân fără salarii compensatorii

Fostul oficial susține că decizia luată în Parlament lasă oamenii fără niciun sprijin financiar în plin proces de restructurare și reorganizare a activității feroviare de marfă.

„Monstruoasa cârdăşie politică PNL-Bolojan – USR – Fritz nu dă doi bani pe viaţa oamenilor! 1550 de angajaţi ai CFR Marfă, care nu şi-au mai luat salariile din luna mai, rămân pe drumuri şi fără niciun venit, pentru că toţi deputaţii PNL şi USR prezenţi la vot AU RESPINS astăzi proiectul PSD care prevedea soluţia salariilor compensatorii, în contextul insolvenţei CFR Marfă şi a procedurilor de preluare a activităţii şi personalului de către noua companie, Carpatica Feroviar”, afirmă Ciprian Şerban pe Facebook.

sursa: Facebook

Critici pentru comportamentul parlamentarilor

Social-democratul atacă atât formațiunile de dreapta, cât și opoziția suveranistă, reproșându-le că tratează problemele sociale ale angajaților din sectorul feroviar exclusiv din perspectivă contabilă.

„Tabloul opţiunilor demască încă o data primitivismul de tip Bolojan extins la nivel politic, în care oamenii sunt doar nişte cifre într-un tabel, dar şi duplicitatea aşa-zişilor suveranişti de la AUR, care pe gură se dau mari apărători ai oamenilor şi vehemenţi contestatari ai actualului guvern demis, dar, în fapt şi-n momentele cheie, se manifestă ca un complice”.

Rezultatul detaliat al votului din Cameră

Miza proiectului era asigurarea unei plase de siguranță financiară pentru personalul disponibilizat în procesul de tranziție către noua entitate de stat, Carpatica Feroviar. Totuși, numărul de voturi favorabile nu a fost suficient pentru a trece inițiativa legislativă.

„PSD, 82 de deputaţii prezenţi, 82 de voturi PENTRU. PNL, 36 de deputaţi prezenţi, 32 de voturi CONTRA. USR, 32 de deputaţi prezenţi, 32 de voturi CONTRA. AUR, 45 de deputaţi prezenţi, 45 de REFUZURI de exercitare a votului. 13 voturi au lipsit pentru ca alături de cele 82 ale TUTUROR deputaţilor PSD prezenţi, şi altor 34 ale unor parlamentari de la alte formaţiuni politice mai mici ori neafiliaţi, să se realizeze majoritatea necesară adoptării. Ruşine PNL, ruşine USR, ruşine AUR!”, mai spune Şerban.

Stiri calde

09:26 - Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova de Ziua Independenței. Întâlnire trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zele...

09:19 - Amuletă veche de 1.500 de ani, descoperită în Turcia. Ar putea ascunde un text biblic

09:10 - Ce a dezvăluit Trump despre vizita șefului CIA la Moscova

09:01 - Roșii uscate în ulei de măsline, la borcan. Rețeta care te duce cu gândul la preparatele servite în restaurantele din...

08:56 - Iulian Ditcov, puntea din acte dintre Maricel Păcuraru și Cristian Rizea. Încă o dovadă a parteneriatului

08:51 - Cum erau regizate vizitele lui Ceaușescu. Rafturi umplute pentru câteva ore și „coridoarele vii” la Bârlad

HAI România!

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Operaţiunea „Merdeneaua” a reuşit. Nu suntem un poporamorţit

Operaţiunea „Merdeneaua” a reuşit. Nu suntem un poporamorţit

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Proiecte speciale