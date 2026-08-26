Noi porțiuni de cale ferată reabilitată de pe ruta Brașov–Sighișoara au fost deschise circulației începând de miercuri, 26 august, în zonele Mureni, Vânători, Albești și Cristur. Infrastructura este proiectată pentru viteze de până la 160 km/h în cazul trenurilor de călători, potrivit CFR Infrastructură.

Noile tronsoane fac parte din proiectul de modernizare a liniei Brașov–Simeria, inclusă în Coridorul european Rin–Dunăre. Punerea lor în exploatare permite transferul etapizat al circulației pe infrastructura reabilitată și continuarea lucrărilor pe celelalte sectoare ale magistralei feroviare.

Una dintre porțiunile deschise circulației se află pe firul I, între Mureni și Vânători. Tronsonul are o lungime de 4,741 kilometri și este construit cu șină tip 60, montată pe traverse din beton.

Potrivit CFR Infrastructură, sectorul este proiectat pentru viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători și de până la 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Lucrările au inclus sisteme de drenaj, intervenții la poduri și amenajarea infrastructurii aferente Punctului de Oprire Saschiz. Aici a fost construit un peron cu o lungime de 150 de metri.

În noua configurație feroviară au fost incluse și liniile 1 și II din HM Vânători. Acestea au lungimi constructive de 1.667 de metri, respectiv 2.240 de metri.

De asemenea, a fost pusă în circulație o porțiune de 2,819 kilometri pe firul I dintre Vânători și Albești.

În zona stației Vânători au fost realizate lucrări pentru drenarea apelor și intervenții la trecerea la nivel cu drumul național DN 13C.

O altă etapă a proiectului este reprezentată de noua variantă de traseu dintre Vânători și Cristur. Aceasta a fost realizată pe două sectoare, cu lungimi de 572 de metri și 1,883 kilometri.

Și pe aceste porțiuni a fost instalată o suprastructură feroviară nouă, formată din șină tip 60 și traverse din beton.

CFR Infrastructură arată că deschiderea noilor sectoare permite mutarea treptată a circulației pe infrastructura modernizată, astfel încât lucrările să poată continua și pe celelalte porțiuni ale secțiunii Brașov–Sighișoara.

Viteza de 160 km/h reprezintă viteza maximă pentru care este proiectată infrastructura destinată trenurilor de călători. Acest lucru nu înseamnă însă că toate trenurile vor circula imediat cu această viteză pe noile tronsoane.

Circulația efectivă se desfășoară în funcție de condițiile tehnice și de etapele de exploatare stabilite în cadrul proiectului de modernizare.

Modernizarea liniei Brașov–Sighișoara face parte din proiectul mai amplu de reabilitare a căii ferate Brașov–Simeria, componentă a Coridorului european Rin–Dunăre.

Noile tronsoane reprezintă o etapă în transferul circulației către infrastructura modernizată, în timp ce lucrările continuă pe restul secțiunii Brașov–Sighișoara.