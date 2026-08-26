Schimbare radicală de strategie la nivelul conducerii rețelei feroviare din România. Conducerea CFR SA va fi supusă unor evaluări riguroase și va trebui să atingă obiective clare de performanță. Măsurile vizează diminuarea întârzierilor trenurilor, reducerea pierderilor financiare ale societății, eliminarea restricțiilor de viteză de pe căile ferate și implementarea sistemelor moderne de semnalizare.

Aprobat de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, ordinul privind Scrisoarea de așteptări stabilește cadrul de funcționare pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA în mandatul 2027-2031. Nerespectarea noilor cerințe poate atrage consecințe directe, mergând până la revocarea administratorilor din funcție.

„Schimbăm regulile jocului la companiile de stat din transporturi pentru a încuraja performanța”, a transmis Radu Miruță pe Facebook.

Una dintre noutățile aduse de noul document este reprezentată de măsurarea exactă a întârzierilor generate de infrastructură pentru fiecare garnitură de tren. Aceste statistici vor deveni publice în fiecare lună, oferind o imagine clară atât la nivel național, cât și pe fiecare magistrală în parte.

Totodată, administrația va fi obligată să deruleze un program anual destinat eliminării restricțiilor punctuale de viteză. Eficiența acestor lucrări se va reflecta direct în minutele economisite de pasageri pe rute importante precum București-Constanța, București-Brașov sau Cluj-Oradea. De asemenea, pe magistralele spre Constanța și Arad, indisponibilitatea căii ferate trebuie redusă cu 8% anual, iar ritmul de eliminare a restricțiilor pe tronsoanele modernizate trebuie să compenseze cel puțin apariția altora noi.

În ceea ce privește alocarea resurselor financiare, minim 30% din bugetul destinat întreținerii va trebui direcționat prioritar către protejarea infrastructurii deja modernizate. Performanța economico-financiară va fi, de asemenea, un criteriu central în evaluarea administratorilor.

Astfel, pierderile înregistrate de CFR SA vor trebui reduse cu cel puțin 5% în fiecare an. Noul cadru interzice atingerea acestei ținte prin metode artificiale, cum ar fi înstrăinarea de active, amânarea investițiilor sau diminuarea lucrărilor de mentenanță. În plus, cheltuielile de întreținere trebuie diminuate cu 2% anual în termeni reali, însă fără reducerea volumului efectiv de lucrări. Neexecutarea programului stabilit va fi echivalată cu neîndeplinirea indicatorului de performanță.

Sistemul european de management al traficului feroviar, cunoscut sub numele de ERTMS, reprezintă o altă prioritate strategică. Tronsonul dintre București Nord și Constanța urmează să obțină autorizarea până la sfârșitul anului 2027, urmând să intre în exploatare comercială în prima jumătate a anului 2028. Începând cu acel an, gradul de utilizare a sistemului va trebui să atingă un nivel de cel puțin 95%.

Procesul de digitalizare presupune și înlocuirea documentelor fizice pe hârtie cu ordine de circulație transmise și confirmate electronic. CFR SA va avea la dispoziție cel mult 18 luni pentru a publica în format deschis datele despre traficul feroviar și întârzieri, facilitând astfel crearea unor aplicații utile pentru călători.

Pe plan financiar-contabil, compania va implementa în termen de 12 luni o contabilitate analitică pe secții de circulație-pilot, urmând ca în 24 de luni sistemul să fie extins la nivelul întregii rețele pentru determinarea exactă a costurilor pe fiecare kilometru de cale ferată.

Planul strategic include măsuri orientate către modernizarea stațiilor de cale ferată, prin asigurarea unor peroane la standarde actuale, sisteme de informare în timp real și facilități specifice pentru persoanele cu dizabilități.

Pentru sectorul transportului feroviar de marfă se va elabora o strategie dedicată reducerii timpilor de tranzit pe coridoarele europene, asigurării unor trasee competitive și reactivării legăturilor industriale cu Portul Constanța.

În privința siguranței pe calea ferată, se impune curățarea anuală a tuturor zonelor critice unde vegetația afectează vizibilitatea semnalelor sau a trecerilor la nivel. Totodată, se va pune în aplicare un plan destinat recrutării de specialiști și pregătirii personalului pentru funcțiile tehnice esențiale.

O schimbare majoră vizează sistemul de salarizare al conducerii. Componenta variabilă a remunerației va fi acordată numai dacă indicatorii sunt îndepliniți în proporție de cel puțin 85%, în caz contrar valoarea acesteia fiind zero. Pentru un plus de transparență, fiecare proiect major de investiții va avea desemnat un administrator responsabil ale cărui date vor fi publice.

Nerespectarea termenelor legale sau trimiterea în judecată pentru fapte de corupție vor constitui motive directe pentru revocarea din funcție a membrilor Consiliului de Administrație.

„Calea Ferată Română nu duce lipsă de planuri. A dus lipsă de răspundere. De azi, răspunderea are indicatori, termene și consecințe”, a transmis ministrul.

În prezent, procedura pentru selectarea noilor membri ai Consiliului de Administrație al CFR SA pentru perioada 2027-2031 este în curs de desfășurare.