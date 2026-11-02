Republica Moldova. Intervențiile de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile naționale din Republica Moldova vor putea fi urmărite în timp real printr-o platformă digitală lansată de Administrația Națională a Drumurilor (AND). Noul sistem va permite autorităților să vadă unde sunt mobilizate utilajele, câte echipe intervin și care este starea drumurilor. Serviciul Operativ al instituției va funcționa non-stop, începând cu 16 noiembrie.

Platforma digitală a fost prezentată pe 2 noiembrie, în cadrul unei ședințe de instruire la care au participat drumarii. Sistemul va fi utilizat de unitățile teritoriale ale societăților „Drumuri”, care vor transmite informații despre activitățile desfășurate pe rețeaua națională. Prin intermediul aplicației, datele vor ajunge într-un sistem centralizat. Acesta va oferi o imagine de ansamblu asupra intervențiilor și va ajuta la coordonarea echipelor din teren.

Operatorii vor raporta în timp real ce utilaje și ce personal au fost mobilizate. De asemenea, vor comunica informații despre starea carosabilului și sectoarele de drum unde au fost efectuate lucrări de deszăpezire sau combatere a poleiului.

Noua platformă este menită să reducă timpul de reacție și să permită o distribuire mai eficientă a resurselor. Astfel, autoritățile vor putea identifica mai ușor zonele care necesită intervenții urgente.

În cadrul instruirii din 2 noiembrie, drumarii au testat funcționalitățile aplicației. Participanții au discutat și despre modul în care trebuie stabilite prioritățile în sezonul rece.

Intervențiile vor fi organizate în funcție de starea drumurilor, condițiile meteorologice și intensitatea traficului. Potrivit AND, această abordare va permite mobilizarea mai rapidă a echipelor, în special atunci când condițiile de circulație devin dificile.

„Prioritatea AND este menținerea drumurilor practicabile pe timp de iarnă și reducerea riscurilor pentru participanții la trafic. În acest sens, noua platformă digitală va facilita monitorizarea intervențiilor din teren, evidența clară a lucrărilor efectuate și coordonarea eficientă a acestora pe întreaga rețea de drumuri publice naționale”, precizează instituția.

Serviciul Operativ al Administrației Naționale a Drumurilor va trece la regim de activitate permanentă, 24 de ore din 24, începând cu 16 noiembrie. Prin urmare, monitorizarea lucrărilor și transmiterea informațiilor vor putea fi realizate indiferent de oră.

Necesitatea unei coordonări eficiente este evidențiată și de volumul intervențiilor din sezonul rece precedent.

În perioada de iarnă 2025–2026, pe drumurile publice naționale din Republica Moldova au fost împrăștiate peste 45.000 de tone de sare tehnică pentru combaterea poleiului și a ghețușului.

Cantitatea a fost cu aproape 29.000 de tone mai mare decât în sezonul precedent. Diferența este explicată prin condițiile meteorologice mai dificile din iarna trecută, care au impus intervenții mai numeroase.

În paralel cu pregătirile pentru sezonul rece, șoferii din Republica Moldova trebuie să respecte și regulile speciale de circulație aplicabile în această perioadă. Începând cu 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să folosească luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă inclusiv pe timpul zilei. Regula se aplică pe toate drumurile publice, atât în localități, cât și în afara acestora. Obligația va rămâne în vigoare până la 31 martie 2027.

Șoferii care circulă fără luminile obligatorii riscă amenzi cuprinse între 300 și 450 de lei, potrivit articolului 230 alineatul (4¹) din Codul contravențional. Pentru această abatere poate fi aplicat și un avertisment, iar puncte de penalizare nu sunt prevăzute.

ConducătoriI auto sunt îndemnați să verifice funcționarea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum, să adapteze viteza la condițiile meteorologice și să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule.