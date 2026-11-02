Republica Molodva. În luna octombrie, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 19 ori, iar șase drone au explodat la impactul cu solul. Incidentele au fost înregistrate în mai multe raioane ale țării, inclusiv în apropierea unor localități din zona de securitate și din regiunea transnistreană. Potrivit Ministerului Apărării, încălcările spațiului aerian au fost consemnate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Hâncești, Ocnița, Dondușeni, Telenești, Călărași, Ungheni și Edineț. Incidente au fost raportate și în patru localități din regiunea transnistreană.

Cinci dintre incidentele soldate cu explozii au avut loc pe 3 octombrie. Dronele au căzut în extravilanul orașului Căușeni și în localitățile Constantinovca, din raionul Căușeni, Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, Puhăceni, din raionul Anenii Noi, și Dubovca, din raionul Hâncești. Un alt incident a fost înregistrat pe 16 octombrie. O dronă a explodat în apropierea satului Scăieni, raionul Dondușeni.

Ministerul Apărării precizează că, în luna octombrie, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au continuat cu aceeași intensitate. Acestea au provocat distrugeri și victime în rândul populației civile, inclusiv copii.

De la începutul anului 2026, autoritățile au înregistrat 67 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Dacă sunt luate în calcul și cazurile consemnate începând cu anul 2022, numărul total ajunge la 104.

În acest context, Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să anunțe imediat autoritățile, prin apelarea Serviciului 112, dacă observă drone sau fragmente ale acestora. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de aparatele de zbor sau de resturile identificate.

Incidentele nu reprezintă doar o problemă de securitate. Fiecare încălcare a spațiului aerian declanșează un mecanism complex de intervenție. Autoritățile trebuie să verifice natura aparatului, să stabilească riscurile și să asigure securitatea zonei în care acesta a fost depistat sau a căzut.

Analistul politic Mihai Isac a explicat, în cadrul emisiunii „Paralela 47” de la Radio Moldova, că asemenea situații presupun implicarea mai multor structuri ale statului. Printre acestea se numără Armata Națională, serviciile de securitate, Poliția și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Este necesară și mobilizarea administrației publice locale.

„Vorbim de mobilizarea unor structuri din Armata Națională, vorbim de mobilizarea unor structuri din serviciile de securitate națională, vorbim de mobilizarea unor detașamente de poliție, vorbim de mobilizare la nivelul administrației publice locale, vorbim de mobilizarea unor structuri din IGSU”, a enumerat expertul.

Potrivit lui Mihai Isac, intervențiile presupun resurse umane și logistice. Autoritățile trebuie să acționeze chiar și atunci când nu cunosc de la început toate detaliile despre aparatul de zbor și pericolul pe care îl poate reprezenta.

Consecințele economice ale incursiunilor se resimt și în sectorul transporturilor. Atunci când există riscuri pentru siguranța zborurilor, activitatea aeroportuară poate fi întreruptă temporar. Astfel de măsuri afectează programul curselor și pot genera costuri suplimentare atât pentru operatorii aerieni, cât și pentru pasageri.

Mihai Isac susține că oprirea unui zbor poate provoca pierderi importante pentru compania care îl operează. Costurile pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro, în funcție de situație.

„Numai oprirea unui zbor de pasageri poate să coste câteva zeci, sute de mii de euro compania care operează acel zbor, autoritățile locale, cetățenii care sunt supuși la cheltuieli suplimentare”, a declarat analistul.

Pe lângă efectele directe asupra transportului aerian, incidentele repetate pot influența și alte domenii economice. Sentimentul de nesiguranță poate afecta turismul și poate descuraja unele investiții. În același timp, mobilizarea instituțiilor și intervențiile necesare după fiecare incident presupun cheltuieli suplimentare pentru stat.

De la începutul războiului, autoritățile au documentat peste 100 de asemenea incidente.