Lucrările pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu fizic de execuție de 87%, la sfârșitul lunii octombrie, și se desfășoară în avans față de graficul stabilit, informează luni Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Potrivit companiei, constructorul român, Asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, are mobilizate pe șantier aproximativ 300 de persoane și peste 300 de utilaje și echipamente. Așternerea stratului de uzură a început pe 19 octombrie, iar până în prezent au fost realizați doi kilometri.

Primul strat de asfalt a fost așternut pe 26,8 kilometri, ceea ce reprezintă 94% din lungimea lotului. Cel de-al doilea strat a fost realizat pe 16 kilometri, respectiv 57% din traseu.

De asemenea, constructorul a montat parapete marginal pe 33,6 kilometri, reprezentând 57% din total.

CNIR precizează că monitorizează permanent evoluția lucrărilor și mobilizarea constructorului, urmărind respectarea cerințelor de calitate și a prevederilor contractuale.

În cadrul ultimei ședințe lunare de progres, specialiștii companiei au verificat și condițiile de execuție a stratului de uzură. Având în vedere temperaturile specifice perioadei, au fost măsurate în teren temperaturile aerului, ale stratului suport și ale mixturilor asfaltice, atât în timpul așternerii, cât și după finalizarea compactării.

Reprezentanții CNIR atrag atenția că evoluția condițiilor meteorologice din perioada următoare poate influența semnificativ desfășurarea și ritmul lucrărilor.

Termenul de finalizare a contractului pentru lotul 3C2 Chiribiș-Biharia este 20 mai 2027.

Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 785 de milioane de lei, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027.