Șoferii ar putea circula pe încă aproximativ 30 de kilometri din Autostrada Transilvania începând cu jumătatea lunii decembrie 2026. Asociația Pro Infrastructură estimează că tronsonul Nădășelu-Zimbor ar putea fi deschis în jurul datei de 15 decembrie, dacă lucrările la devierile de traseu și condițiile meteorologice vor permite respectarea calendarului.

Potrivit organizației, compania turcă Ozaltin ar putea finaliza în aproximativ o lună și jumătate lucrările la cele două devieri din zonele Nădășelu și Topa Mică. Evoluția acestora depinde însă și de vreme.

Pe restul tronsonului, constructorul UMB mai are de executat lucrări la rosturile de dilatație, la spațiile de servicii și câteva intervenții în afara traseului autostrăzii.

Reprezentanții Pro Infrastructură consideră că firma turcă ar putea termina partea sa de contract cu trei luni înainte de termen. În schimb, organizația critică întârzierile înregistrate de UMB pe același lot.

Deschiderea tronsonului Nădășelu-Zimbor, împreună cu cei 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, inaugurați la 11 august, ar permite circulația pe mai mult de 155 de kilometri neîntrerupți de autostradă până la Târgu Mureș.

Contractul pentru tronsonul Nădășelu-Zimbor a fost semnat cu UMB la 28 decembrie 2020. Documentul prevedea 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Termenul inițial de finalizare era decembrie 2023, iar estimarea extinsă, care lua în calcul dificultățile tehnice și din teren, indica august 2024.

Lucrările la devierile de la Nădășelu și Topa Mică sunt realizate de Ozaltin, în baza unui contract semnat în iunie 2024, cu termen de execuție până în martie 2027.

Și Ministerul Transporturilor a anunțat anterior că obiectivul autorităților este deschiderea circulației pe acest segment până la sfârșitul anului 2026. Estimarea de 15 decembrie avansată de Asociația Pro Infrastructură rămâne însă condiționată de finalizarea lucrărilor.