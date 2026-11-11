Politica

Ștefan Ovidiu Popa îl acuză pe Radu Miruță de blocarea deschiderii Secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș de pe Autostrada A1

Ștefan Ovidiu Popa îl acuză pe Radu Miruță de blocarea deschiderii Secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș de pe Autostrada A1sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a lansat o serie de acuzații directe la adresa fostului ministru Radu Miruță (USR), pe care îl consideră responsabil pentru imposibilitatea deschiderii traficului pe Secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș a Autostrăzii A1. Potrivit actualului ministru, deși tronsonul de aproximativ 10 kilometri este finalizat, circulația nu poate fi pornită din cauza lipsei echipelor de intervenție pentru Tunelul Curtea de Argeș (Momaia).

Ștefan Ovidiu Popa îl acuză pe Radu Miruță de blocarea deschiderii Secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș de pe Autostrada A1

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Ștefan Ovidiu Popa susține că fostul ministru ar fi împiedicat în mod intenționat recrutarea personalului necesar pentru operarea tunelului rutier, fapt ce ține închisă întreaga secțiune de autostradă.

”Cum a sabotat Radu Miruţă (USR) încă un tronson de autostradă. Simplu. A blocat premeditat angajarea unor echipe pentru intervenţia în Tunelul Curtea de Argeş (Momaia). Rezultatul: cei aproximativ 10 km ai Secţiunii Tigveni-Curtea de Argeş (A1) sunt gata, dar nu pot fi daţi în circulaţie. Deoarece un astfel de tunel nu poate fi deschis fără echipe de întreţinere şi intervenţie”, a transmis ministrul Transporturilor.

De asemenea, oficialul a criticat modul în care formațiunea din care face parte fostul ministru abordează astfel de proiecte de infrastructură, afirmând că ”singura preocupare a USR este să distrugă, să mintă şi să dezinformeze”.

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Radu Miruță

Radu Miruță. Sursă foto: Facebook

Disputa pe tema avizelor și a memorandumului pentru CNAIR

Ștefan Ovidiu Popa a respins explicațiile oferite anterior de Radu Miruță, care susținuse că a aprobat demersurile pentru angajarea personalului. Ministrul Transporturilor a explicat că documentul invocat de predecesorul său a fost doar o informare internă către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), fără efecte imediate asupra deblocării posturilor la Ministerul Finanțelor.

”Când a fost descoperit, Radu Miruţă a ales din nou să mintă. A pretins că a dat undă verde pentru angajarea personalului necesar. Fals! Doar a transmis la CNAIR o informare prin care spune că este de acord şi că angajările în structurile teritoriale ale companiei sunt justificate. Însă, doar după 4 luni a trimis memorandumul necesar angajărilor la Ministerul de Finanţe pentru avizare. După care tot el, în mai puţin de 10 zile, a retras memorandumul respectiv”, a precizat ministrul.

Cronologia documentelor prezentată de Ministerul Transporturilor

Pentru a-și susține afirmațiile, Ștefan Ovidiu Popa a făcut publică succesiunea exactă a etapelor administrative parcurse în anul 2026 pentru deblocarea celor 518 posturi din cadrul CNAIR:

28.04.2026: CNAIR a transmis către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) un memorandum prin care solicita deblocarea a 518 posturi existente în organigramă, dar nebugetate.

08.06.2026: Cabinetul ministrului Radu Miruță a trimis o notă către CNAIR prin care confirma că este justificată ocuparea prin concurs a posturilor vacante din structurile teritoriale ale companiei, document pe care fostul ministru l-a prezentat ulterior pe rețelele sociale.

08.09.2026: MTI a înaintat către Ministerul Finanțelor memorandumul necesar pentru deblocarea celor 518 posturi.

17.09.2026: MTI a retras memorandumul de la Ministerul Finanțelor.

În finalul mesajului său, actualul titular de la Transporturi a sintetizat situația printr-o replică la adresa fostei conduceri: ”Concluzia: USR = Uniunea Sabotaţi România!”.

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