USR și-a ales sâmbătă, 31 octombrie 2026, noul Birou Național, în cadrul Congresului organizat la Timișoara. Șapte membri ai formațiunii au fost aleși vicepreședinți, printre aceștia numărându-se Radu Miruță, Diana Buzoianu, Dan Barna și Radu Mihaiu. Noua echipă va lucra alături de președintele partidului, Dominic Fritz, în următorii trei ani.

Anunțul privind componența noii conduceri a fost făcut de USR, care a publicat și lista membrilor aleși în Biroul Național. Rezultatul stabilește echipa care va participa la coordonarea activității partidului în următorul mandat, după congresul desfășurat în capitala Banatului.

Potrivit informațiilor comunicate de formațiune, cei șapte vicepreședinți au fost aleși în ordinea numărului de voturi obținute. Lista îi include pe:

Radu Miruță;

Diana Buzoianu;

Iulian Lorincz;

Dan Barna;

Radu Mihaiu;

Irineu Dărău;

Diana Stoica.

Aceștia vor face parte din structura de conducere care îl va sprijini pe Dominic Fritz în coordonarea partidului pe durata următorilor trei ani.

Pe lângă cei șapte vicepreședinți, din noul Birou Național al USR vor face parte alți 16 membri, conform listei prezentate de partid.

Aceștia sunt Cristian Seidler, Stelian Ion, Silviu Dehelean, Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Vlad Voiculescu, Sorin Șipos, Oana Murariu, Roxana Vîlcu, Pollyanna Hangan, Eugen Terente, Teodora Stoian, Ruben Lațcău, Mircea Aurel Deac, Andrei Nistor și Lucian Stanciu-Vizi.

Componența Biroului Național reunește astfel reprezentanți ai partidului care vor participa la deciziile privind organizarea și activitatea formațiunii în perioada următoare.

Alegerea noului Birou Național reprezintă o etapă importantă în organizarea internă a USR după congresul de la Timișoara. Președintele Dominic Fritz va colabora cu noua structură de conducere pe parcursul mandatului de trei ani.

Prin desemnarea vicepreședinților și a celorlalți membri ai Biroului Național, partidul și-a stabilit echipa care va participa la coordonarea activității politice și organizaționale.

Noua componență a conducerii USR a fost anunțată sâmbătă, 31 octombrie, după desfășurarea votului în cadrul congresului.