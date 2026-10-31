Uniunea Salvați România (USR) organizează sâmbătă, 31 octombrie 2026, la Timișoara, primul congres după ieșirea partidului de la guvernare, în cadrul căruia aproximativ 600 de delegați din țară și din diaspora aleg 24 de membri ai Biroului Național.

Trei echipe, conduse de Diana Buzoianu, Radu Miruță și Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, concurează pentru locurile din structura care va coordona activitatea formațiunii în următorii patru ani.

Scrutinul nu vizează funcția de președinte al partidului, ocupată în prezent de Dominic Fritz, al cărui mandat este valabil până în 2029. Rezultatul votului va stabili însă echilibrul de influență din interiorul USR și susținerea de care se va bucura actuala conducere în perioada în care partidul se pregătește să își redefinească strategia politică din opoziție.

Congresul are loc la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Cei aproximativ 600 de delegați trebuie să desemneze 24 de membri ai Biroului Național, principalul organism colectiv de conducere al partidului.

Potrivit statutului USR, Biroul Național are 25 de membri: președintele formațiunii, care face parte de drept din această structură, și alți 24 de membri aleși de congres. Organismul coordonează partidul între congrese și ia deciziile necesare pentru funcționarea și activitatea politică a formațiunii.

Importanța scrutinului este dată de faptul că noua componență a Biroului Național va influența deciziile strategice, organizatorice și politice ale USR. Prin urmare, competiția nu reprezintă doar o alegere administrativă, ci și o confruntare între mai multe grupări care propun direcții diferite pentru viitorul partidului.

Potrivit informațiilor publicate de HotNews, cele trei echipe au câte 29 de candidați, iar distribuirea locurilor se face proporțional cu voturile obținute. Astfel, reprezentarea fiecărei grupări în conducerea partidului va depinde de rezultatul scrutinului.

Prima echipă, intitulată „USR Echilibru”, este condusă de Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului. Din această platformă mai fac parte Oana Țoiu, fost ministru de Externe, Irineu Darău, fost ministru al Economiei, Vlad Voiculescu, europarlamentar, Diana Stoica și Sorin Șipoș.

Potrivit informațiilor HotNews, această echipă este considerată apropiată de actualul președinte al partidului, Dominic Fritz. Diana Buzoianu a susținut că USR are nevoie de o prezență mai puternică în teritoriu și de o mobilizare a organizațiilor locale.

A doua echipă, „USR Deschis”, este condusă de Radu Miruță, fost ministru al Apărării. Pe lista sa se regăsesc nume cunoscute din partid, precum Dan Barna, Ionuț Moșteanu, Stelian Ion, Cristian Seidler, Radu Mihaiu și Violeta Alexandru.

Radu Miruță a explicat că participarea pe o listă separată nu înseamnă o ruptură între membrii partidului. El a arătat că sistemul de vot intern presupune candidaturi pe liste distincte și a susținut ideea unei selecții în care delegații să poată alege individual persoanele pe care le consideră potrivite.

A treia platformă, „USR Forța din Filiale”, este condusă de Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul municipiului Bacău. Printre membrii acestei echipe se numără Clotilde Armand și senatorul Sebastian Cernic.

Lucian Viziteu susține că partidul are nevoie de o schimbare de direcție și de o reprezentare mai puternică a aleșilor locali în structurile naționale. Acesta a vorbit și despre necesitatea unei conduceri care să răspundă mai direct în fața membrilor pentru rezultatele obținute.

Unul dintre aspectele importante ale congresului este faptul că Dominic Fritz nu candidează pentru un nou mandat de președinte. Acesta a fost ales în funcție în 2025, pentru o perioadă de patru ani, astfel că mandatul său continuă până în 2029.

Cu toate acestea, rezultatul alegerilor pentru Biroul Național va conta pentru relația dintre președintele partidului și echipa care va conduce efectiv activitatea formațiunii.

Înaintea congresului, Dominic Fritz a declarat că nu susține în mod oficial niciuna dintre cele trei liste și că va colabora cu echipa desemnată de delegați.

„Voi lucra cu orice Birou îmi vor arăta delegații din toată țara”, a afirmat liderul USR, potrivit HotNews.

Congresul de la Timișoara are loc într-un moment important pentru formațiune. Este prima reuniune de acest fel după ieșirea USR de la guvernare și trecerea în opoziție.

Noua conducere va trebui să stabilească modul în care partidul își va desfășura activitatea politică în perioada următoare, inclusiv raportarea la celelalte formațiuni parlamentare și prioritățile pentru alegerile din 2028.

Dominic Fritz a transmis, la începutul congresului, că USR intenționează să continue opoziția față de PSD și AUR.

În paralel, cele trei echipe au pus accent pe consolidarea organizațiilor locale și pe creșterea prezenței partidului în afara marilor orașe. Reprezentarea filialelor și influența primarilor în deciziile naționale se numără printre temele importante ale competiției interne.

Votul pentru desemnarea celor 24 de membri ai Biroului Național are loc sâmbătă, 31 octombrie. Potrivit informațiilor publicate de presa românească, primele rezultate parțiale sunt așteptate începând cu ora 18:30.

Duminică, 1 noiembrie, de la ora 11:00, este programată prima conferință de presă a noii conduceri.

Rezultatul scrutinului va arăta care dintre cele trei echipe va avea cea mai mare reprezentare în Biroul Național și cum se va configura echilibrul de putere în interiorul USR. Miza depășește alegerea unor funcții: noua conducere va avea responsabilitatea de a coordona partidul în perioada de opoziție și de a pregăti strategia electorală pentru 2028.