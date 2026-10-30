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Indemnizații aproape triplate la IOR de USR-istului Irineu Darău

Indemnizații aproape triplate la IOR de USR-istului Irineu DarăuSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

În timp ce ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, anunța reducerea cheltuielilor salariale și a funcțiilor de conducere din minister, un ordin datat 19 octombrie 2026 pregătea majorarea indemnizației administratorilor IOR la 14.826,25 lei brut lunar. Față de nivelul de 5.203 lei prevăzut într-un contract de mandat publicat de companie, creșterea ar fi fost de aproximativ 185%. 

Pe 30 octombrie, noul ministru, Daniel Zamfir, a anunțat anularea ordinului.

Documentele ridică o întrebare legitimă despre consecvența politicii de cheltuieli promovate de conducerea Ministerului Economiei: cum se justifică o creștere atât de mare a remunerației administratorilor unei companii de stat în perioada în care instituția cerea economii și reorganizare?

Ce prevedea ordinul din 19 octombrie

Ordinul datat 19 octombrie stabilește poziția reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IOR.

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La primul punct, acesta urma să voteze pentru aprobarea unei indemnizații brute fixe lunare de 14.826,25 lei pentru administratori.

Aproximativ 185% în plus la indemnizație

Nivelul anterior poate fi verificat din datele apărutte anterior în presă. Contractul de mandat publicat de IOR pentru administratorul Adrian Jan Colomar prevede, la articolul privind remunerația, o indemnizație brută fixă lunară de 5.203 lei.

Trecerea la suma din ordin ar fi însemnat încă 9.623,25 lei lunar, respectiv o remunerație de aproximativ 2,85 ori mai mare.

Pentru cinci administratori, dacă aceeași indemnizație s-ar aplica tuturor timp de un an, totalul brut ar ajunge la 889.575 de lei, față de 312.180 de lei la nivelul de 5.203 lei lunar.

Diferența totală ar fi de 577.395 de lei. Peste 100.000 de euro.

La minister, Darău anunța economii și reducerea funcțiilor de conducere

Irineu Darău

Irineu Darău / sursa foto: captură video

Contrastul cu mesajele anterioare ale ministrului USR este evident

Pe 14 august 2026, la o conferință de presă organizată la USR Arad, Irineu Darău anunța respectarea obligației de reducere cu 10% a anvelopei salariale a ministerului și diminuarea cu 40% a posturilor de conducere. El preciza că prima etapă nu presupunea concedieri, economiile urmând să fie realizate inclusiv prin renunțarea la beneficii și reorganizare.

O majorare a indemnizatției de mmebru CA poate avea justificări economice. Dar o diferență de aproape trei ori impune o explicație publică precisă: ce responsabilități suplimentare, ce rezultate și ce beneficii pentru companie susțin această creștere?

Dinspre USR, tăcere...

Formula prin care s-a ajuns la 14.826,25 lei

Paginile ordinului ministrului Darău prezintă o justificare a nesimțirii printr-o formulă de calcul.

Suma de 14.826,25 lei rezultă din înmulțirea unei baze salariale de 10.225 de lei cu un coeficient de 1,45. Baza reprezintă media salarială brută pentru codul CAEN relevant, aferentă perioadei decembrie 2024–noiembrie 2025.

Coeficientul cumulează o valoare fixă și punctaje pentru numărul de angajați, caracterul strategic al companiei, dificultatea mandatului, investiții și statutul de tranzacționare. Documentul menționează 233 de salariați și o cifră de afaceri de 42,54 milioane de lei pentru anul 2025.

Un detaliu relevant pentru evaluarea justificării este că profitabilitatea nu aduce punctaj suplimentar în formula aplicată IOR.

Potrivit documentelor studiate, societatea înregistrase un profit net de 1.405.101 lei, sub pragul de cinci milioane de lei necesar acordării punctajului. Nici cifra de afaceri nu trece pragul prevăzut pentru punctaj pozitiv.

Explicația lui Darău: remunerații stabilite prin criterii comune

Explicația publică generală a lui Darău era că remunerațiile trebuie stabilite prin criterii comune, în locul unor decizii punctuale.

Pe 29 septembrie, el prezentase noul sistem ca pe o metodă de corelare a indemnizațiilor cu dimensiunea, responsabilitățile și situația companiilor. Argumentul său era că administratorii competenți trebuie atrași prin remunerații competitive și justificabile.

Cine sunt administratorii și ce se poate afirma despre afilierea lor

În privința beneficiarilor, site-ul IOR îi enumeră în Consiliul de Administrație pe Camelia Andreea Mina, Marius Ioana, Gabriel Radu, Mihai Ion Macaveiu și Adrian Jan Colomar.

Pentru fiecare este indicată lipsa unei afilieri politice. Dar au fost numiți de USR...

Noul ministru a anunțat anularea ordinului

Pe 30 octombrie, Daniel Zamfir a declarat că a semnat anularea ordinului privind majorarea indemnizațiilor. Anunțul a venit înaintea datei stabilite pentru adunarea acționarilor.

Cazul IOR pune în discuție responsabilitatea politică pentru alegerea nivelului de remunerare. O formulă poate explica exact cum s-a ajuns la 14.826,25 lei.

Fostul ministru trebuie să explice și de ce acest nivel era oportun, ce rezultate suplimentare ar fi adus companiei și cum se integra în politica de economii anunțată public.

Pentru o creștere de aproximativ 185%, justificarea trebuie să fie pe măsura diferenței. Sau a indiferenței...

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