Valoarea voucherelor de vacanță ar putea fi majorată. Anunțul ministrului Turismului

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, a declarat că își dorește majorarea considerabilă a valorii voucherelor de vacanță. Oficialul a discutat deja această posibilitate cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce reducerea voucherelor la 700 de lei brut a afectat, în opinia sa, sectorul HoReCa.

Valoarea voucherelor de vacanță ar putea fi majorată, dacă propunerea susținută de ministrul Turismului, Daniel Zamfir, va fi acceptată la nivelul Guvernului.

Ministrul a declarat vineri că stimularea turismului intern prin acordarea unor vouchere cu valori mai mari reprezintă una dintre prioritățile sale.

În cadrul unei conferințe de presă, Daniel Zamfir a fost întrebat despre eventualele consultări cu reprezentanții industriei turistice și despre efectele economice ale voucherelor de vacanță.

Oficialul a afirmat că a discutat deja cu reprezentanții sectorului și că reducerea valorii acestui beneficiu la 700 de lei brut a avut consecințe asupra activității operatorilor din HoReCa.

Daniel Zamfir a declarat că, în urma întâlnirilor cu reprezentanții industriei, a constatat că reducerea voucherelor a fost urmată de efecte negative asupra încasărilor la bugetul de stat. Potrivit ministrului, numeroși beneficiari au renunțat să mai utilizeze voucherele după diminuarea valorii acestora. El a afirmat că a discutat încă de la începutul mandatului cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre necesitatea creșterii sumelor acordate.

Ministrul consideră că voucherele trebuie analizate din perspectiva contribuției lor la economie, întrucât banii cheltuiți pentru servicii turistice pot susține și alte activități economice.

”Am avut o discuţie cu reprezentanţii din turism şi într-adevăr am constatat şi eu că încasările la bugetul statului după ce voucherele de vacanţă au fost reduse la 700 de lei brut ceea ce a fost o lovitură dată industriei HoReCa, mai ales că majoritatea celor care accesau acele vouchere nu le-au mai folosit. Ca atare, am spus-o din prima zi şi premierului, şi ministrului de Finanţe, îmi doresc ca voucherele de vacanţă, care sunt un stimul real în industria HoReCa să fie reintroduse nu pot spune că ele există şi acum, dar să creştem substanţial cuantumul voucherelor de vacanţă pentru că voucherul de vacanţă trebuie privit ca o investiţie, are un factor multiplicator în economie imediat şi pe verticală, şi pe orizontală. Este o prioritate pentru mine să introducem vouchere de vacanţă şi nu numai”, a declarat Daniel Zamfir.

Deocamdată, ministrul nu a indicat valoarea la care ar urma să ajungă voucherele și nici un termen pentru o eventuală majorare.

Pe lângă discuțiile privind voucherele de vacanță, Daniel Zamfir a vorbit despre necesitatea dezvoltării turismului românesc, în special a celui balnear.

Ministrul a afirmat că România dispune de resurse importante în acest domeniu și că intenționează să susțină investițiile în dezvoltarea turismului balnear. Potrivit acestuia, industria turistică trebuie să beneficieze de o atenție sporită, atât pentru stimularea călătoriilor în interiorul țării, cât și pentru atragerea vizitatorilor străini.

Oficialul a anunțat că luni va pleca la Londra, unde urmează să participe la o întâlnire cu miniștrii turismului din statele Uniunii Europene. Daniel Zamfir a declarat că își dorește ca România să devină o destinație mai cunoscută pe plan internațional, iar turismul balnear să reprezinte unul dintre domeniile promovate.

„Pentru mine industria turismului este una din industriile prioritare pentru că România are un potenţial uriaş, mai ales în zona balneo şi acolo voi insista foarte mult ca să se deruleze investiţii importante în acea zonă. Luni plec la Londra la întâlnirea cu miniştrii turismului din toată Uniunea Europeană. Vreau ca România să fie cunoscută ca o destinaţie şi să fie atrăgătoare pentru mulţi turişti străini. Aici cred că avem un potenţial uriaş pe care nu îl are nicio ţară din Uniunea Europeană şi mă refer la turismul balneo”, a explicat ministrul Turismului.