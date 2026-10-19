Daniel Zamfir a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Votul s-a încheiat cu 48 de voturi pentru, 26 împotrivă și două abțineri.

Ministrul desemnat a susținut că relansarea economiei va reprezenta principala prioritate a mandatului său, în contextul scăderii producției industriale și al creșterii numărului de firme dizolvate.

„Situația economică a țării în acest moment revendică măsuri concrete, măsuri urgente care să producă efecte rapide și vizibile în economie. Doar simpla raportare la deficitul bugetar, cum a fost până acum, fără să avem în vedere starea reală a economiei, nu ne va permite categoric o redresare economică de care România în acest moment are atâta nevoie”, a afirmat Zamfir.

Potrivit ministrului desemnat, deficitul comercial a ajuns la 22,4 miliarde de euro în primele opt luni ale anului, în creștere cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același interval, producția industrială a scăzut cu 3,7%.

Zamfir a invocat și datele Registrului Comerțului, conform cărora 29.818 firme au fost dizolvate în primul trimestru, cu 12,95% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

„E limpede, cred, pentru toată lumea, mie mi-e foarte clar, că prioritatea mandatului meu va fi relansarea economică și, un lucru important, ea nu va rămâne doar pe hârtie, cum s-a întâmplat până acum”, a transmis acesta.

Prima măsură anunțată vizează implementarea planului de relansare economică și reindustrializare, bazat pe Ordonanța 8/2026, aprobată, dar neimplementată până acum.

Programul include investiții în competitivitate și produse cu deficit comercial, materii prime critice, cercetare și tehnologii înalte, industria de apărare, dezvoltare regională și sprijinirea IMM-urilor. Finanțarea ar urma să fie acordată prin granturi, credite fiscale pe șapte ani, garanții și bonificații de dobândă.

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu au loc luni și marți, în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Luni sunt programați 13 miniștri, care își prezintă prioritățile și răspund întrebărilor parlamentarilor.