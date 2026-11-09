Șoferii din România ar putea circula pe aproximativ 200 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut luni de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa, care a prezentat tronsoanele aflate în plan pentru deschiderea circulației. Până acum, 71 de kilometri au fost deja dați în folosință.

Printre proiectele programate pentru acest an se află și o porțiune din Autostrada de Centură a Capitalei A0. Este vorba despre 10 kilometri din lotul 1, care vor asigura legătura între DN1 și DN7.

„Autostrada de Centură a Capitalei, A0 din lotul 1 să dăm în trafic 10 km din cei 17,5 km, practic facem legătura DN1 cu DN7. Rămâne pentru primul trimestru al anului viitor să facem legătura A1 cu DN7”, a declarat ministrul.

Pe Autostrada A3 sunt programați aproximativ 30 de kilometri între Nădășelu și Zimbor. Tot pe această șosea ar urma să fie deschiși încă 26,35 de kilometri pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș.

Un alt proiect important vizează Autostrada A7, unde sunt prevăzute deschiderile loturilor 1 și 2 dintre Bacău și Pașcani. Cele două tronsoane au o lungime cumulată de 49,3 kilometri și vor permite circulația până în zona municipiului Roman.

Lista proiectelor pentru acest an include și drumul expres Brăila – Galați, unul dintre obiectivele de infrastructură rutieră așteptate în zona Moldovei și a Dunării.

Ministrul Transporturilor estimează că totalul kilometrilor de autostrăzi și drumuri expres deschiși în 2026 ar putea ajunge la aproximativ 200, însă atingerea acestui obiectiv depinde și de finalizarea unor lucrări aflate în desfășurare.

Unul dintre proiectele care pot influența bilanțul este tronsonul de aproximativ 10 kilometri de pe Autostrada A1, secțiunea 4 Curtea de Argeș – Tigveni. Dacă problema deschiderii acestui segment nu va fi rezolvată, numărul total al kilometrilor dați în circulație ar putea fi mai mic decât cel estimat.