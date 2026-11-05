Lucrările la lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de 85%. Dacă ritmul actual de execuție se menține și condițiile meteorologice permit continuarea intervențiilor, aproximativ 10 kilometri din cei 17,5 kilometri ai tronsonului ar putea fi dați în trafic până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Constructorii români și italieni din asocierea Retter – Pizzarotti lucrează în prezent la pasajele care traversează autostrada, la terasamente, dar și la așternerea asfaltului și montarea parapetelor.

„Lucrările pe ultimul lot aflat în construcţie din A0 au ajuns la 85%! Am verificat astăzi şantierul, unde asocierea româno-italiană de constructori (Retter - Pizzarotti) lucrează la pasajele peste autostradă şi la terasamente pe unele sectoare, iar pe altele aşterne asfalt şi montează parapete. Dacă se menţine ritmul şi dacă vremea nu va crea probleme majore, anul acesta se vor deschide aproximativ 10 km din cei 17,5 km ai lotului 1 (Joiţa - Corbeanca) şi vor fi asigurate conexiunile cu DN1A şi DN7”, arată, miercuri, Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Restul de aproximativ 7 kilometri din acest tronson ar urma să fie finalizați până în aprilie 2027. Deschiderea lor va permite realizarea legăturii dintre semi-inelul nordic al Autostrăzii A0 și Autostrada A1.

În paralel, CNAIR urmărește și evoluția lucrărilor la Varianta Ocolitoare Buftea, unde constructorul austriac PORR a ajuns la un progres fizic de peste 65%.

Pe acest șantier sunt executate lucrări la terasamente, consolidări, pasaje și rețele de utilități. Un prim sector al drumului ar putea fi terminat în luna decembrie, astfel încât să permită descărcarea traficului de pe A0 în DN1A.

„Constructorul austriac (Porr) lucrează acum la terasamente, consolidări, pasaje şi reţele de utilităţi. Un sector din această Variantă Ocolitoare ar urma să fie finalizat în luna decembrie, pentru a putea asigura descărcarea A0 în DN1A. Lucrările din zona Bucureşti - Ilfov evoluează constant, iar rezultatele vor aduce şi mai multe oportunităţi economice”, susţine Cristian Pistol.

Astfel, pe lângă deschiderea parțială a lotului Joița – Corbeanca, autoritățile estimează că și o porțiune din centura ocolitoare a orașului Buftea va putea fi utilizată până la finalul anului.