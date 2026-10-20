Circulația pe aproximativ 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord va fi deschisă luni, 26 octombrie 2026, pe sectoarele Afumați–Pantelimon și Pantelimon–Cernica, până la conexiunea cu Autostrada A2 București–Constanța. Anunțul a fost făcut marți, 20 octombrie, de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care a precizat că deschiderea va îmbunătăți legăturile rutiere din jurul Capitalei.

Potrivit oficialului, inaugurarea celor două sectoare va permite continuarea deplasării pe autostradă între A1, A2 și A3, cu legătură spre DN1, în zona Otopeni, prin rețeaua rutieră din sudul, estul și nordul Bucureștiului.

În același timp, Cosma a atras atenția asupra întârzierilor înregistrate pe Lotul 3 și a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să analizeze aplicarea penalităților contractuale.

Deschiderea anunțată vizează două sectoare ale Autostrăzii Bucureștiului:

Lotul 3 Afumați–Pantelimon, pentru care lucrările au înregistrat întârzieri față de termenul inițial;

Lotul 4 Pantelimon–Cernica, care asigură conexiunea cu Autostrada A2, pe direcția Constanța.

În total, șoferii vor putea circula pe aproximativ 13 kilometri suplimentari de autostradă. Cele două sectoare sunt importante pentru continuitatea traseului pe partea de nord și de est a inelului rutier din jurul Capitalei.

Horațiu Cosma a anunțat deschiderea într-o postare pe Facebook, în care a subliniat că noii kilometri vor contribui la îmbunătățirea circulației pentru șoferii din București și Ilfov.

Odată cu deschiderea ambelor loturi, conducătorii auto vor avea la dispoziție o legătură continuă pe autostradă între principalele artere de mare viteză din jurul Bucureștiului. Traseul va facilita deplasările între A1, A2 și A3 și accesul spre DN1, în zona Otopeni.

Pentru traficul din regiune, această conexiune poate reduce presiunea asupra unor drumuri utilizate intens, inclusiv asupra actualei centuri a Capitalei. Șoferii care tranzitează Bucureștiul vor avea mai multe opțiuni de deplasare, în funcție de punctul de plecare și de destinație.

Legătura este relevantă și pentru transportul de marfă, deoarece poate facilita accesul între coridoarele rutiere naționale și ieșirea spre litoral, fără ca toate deplasările să fie direcționate prin zonele aglomerate ale orașului.

Efectele concrete asupra traficului vor depinde însă de volumele de circulație, de rutele alese de șoferi și de modul în care va fi utilizată noua conexiune.

Potrivit lui Horațiu Cosma, lucrările pe Lotul 4 Pantelimon–Cernica au fost finalizate încă din vară. Tronsonul nu a putut fi însă deschis circulației înaintea sectorului vecin, în condițiile în care nu exista o soluție de descărcare a traficului în DN3 care să permită utilizarea sa independentă.

Oficialul a criticat această situație și a susținut că lipsa unei conexiuni funcționale a împiedicat folosirea unui sector deja finalizat. Deschiderea simultană a celor două loturi va permite, astfel, valorificarea întregului segment de aproximativ 13 kilometri.

Deși a anunțat deschiderea circulației, secretarul de stat a atras atenția că Lotul 3 Afumați–Pantelimon ar fi trebuit finalizat cu aproximativ un an mai devreme.

„Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă și aplicarea penalităților care se impun”, a transmis Horațiu Cosma.

Acesta a subliniat că proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie gestionate rapid și ferm. Declarația indică intenția de a verifica responsabilitățile contractuale pentru depășirea termenului de execuție.

Aplicarea eventualelor penalități depinde de analiza contractului, de circumstanțele întârzierilor și de concluziile autorității contractante. Anunțul privind solicitarea unei analize nu echivalează, în sine, cu confirmarea unor sancțiuni deja aplicate.

Deschiderea programată pentru 26 octombrie 2026 va adăuga aproximativ 13 kilometri la rețeaua Autostrăzii Bucureștiului și va îmbunătăți conexiunea dintre partea de nord-est a Capitalei și Autostrada A2.

Pentru șoferi, principalul beneficiu va fi posibilitatea de a utiliza un traseu continuu pe cele două sectoare, cu potențialul de a reduce dependența de drumurile aglomerate din jurul Bucureștiului. În paralel, rămâne de clarificat rezultatul analizei solicitate de Ministerul Transporturilor în privința întârzierilor de pe Lotul 3.