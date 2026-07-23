Comisia Europeană a amendat joi, 23 iulie, compania Google cu un total de 890 de milioane de euro, după ce a constatat la Bruxelles că platforma și-a avantajat propriile servicii în rezultatele căutărilor și a limitat posibilitatea dezvoltatorilor de a le prezenta utilizatorilor alternative din afara Google Play, relatează TVP World.

Google a primit două amenzi din partea Comisiei Europene pentru încălcarea prevederilor Digital Markets Act, legislația adoptată de Uniunea Europeană pentru a limita practicile anticoncurențiale ale marilor platforme tehnologice.

Sancțiunile au o valoare totală de 890 de milioane de euro și vizează două componente importante ale activității companiei americane: rezultatele afișate prin motorul Google Search și regulile aplicate dezvoltatorilor în magazinul Google Play.

Executivul european a ajuns la concluzia că Google și-a folosit poziția pe piața serviciilor digitale pentru a le acorda propriilor produse o vizibilitate mai mare decât cea de care beneficiază platformele concurente.

Prima sancțiune, în valoare de 460 de milioane de euro, are legătură cu modul în care Google își promovează propriile servicii în rezultatele motorului de căutare. Comisia Europeană susține că platformele concurente din domenii precum cumpărăturile online, hotelurile, transportul sau serviciile sportive nu au beneficiat de un tratament similar în Google Search. Prin urmare, acestea ar fi avut mai puține șanse să ajungă la utilizatori în aceleași condiții precum serviciile administrate de Google.

A doua amendă, de 430 de milioane de euro, privește restricțiile aplicate dezvoltatorilor care folosesc Google Play. Aceștia nu ar fi putut să îi îndrume gratuit pe consumatori către oferte mai avantajoase disponibile pe alte magazine de aplicații sau pe propriile site-uri.

Bruxelles-ul consideră că aceste reguli au limitat opțiunile oferite utilizatorilor și posibilitatea companiilor de a propune variante de cumpărare din afara magazinului digital administrat de Google.

Reprezentanții Comisiei Europene au transmis că practicile constatate în timpul investigației au afectat concurența dintre serviciile digitale și au îngreunat accesul unor companii la utilizatori.

„Am constatat că Google afectează companiile care oferă servicii similare, precum cele de cumpărături sau sportive, prin faptul că nu le acordă același nivel de vizibilitate în Google Search”, a declarat Henna Virkkunen, comisar european responsabil pentru suveranitatea tehnologică.

Digital Markets Act stabilește obligații pentru marile platforme considerate „controlori de acces” pe piața digitală. Prin aceste reguli, Uniunea Europeană urmărește ca firmele dominante să nu își folosească poziția pentru a-și favoriza propriile servicii în detrimentul concurenților.

Compania trebuie să modifice practicile vizate de decizia Comisiei Europene și să asigure un tratament echitabil serviciilor terțe care apar în rezultatele căutărilor, precum și dezvoltatorilor care le prezintă utilizatorilor oferte din afara Google Play.

Decizia Comisiei Europene apare într-un context marcat de tensiuni între Bruxelles și Washington în privința regulilor aplicate companiilor americane din sectorul tehnologic.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat în repetate rânduri măsurile europene îndreptate împotriva giganților digitali americani, susținând că acestea dezavantajează companiile din SUA.

Noua sancțiune ar putea accentua disputa dintre cele două părți, în condițiile în care autoritățile europene continuă să aplice prevederile Digital Markets Act, iar oficialii americani reclamă efectele reglementărilor asupra firmelor din Statele Unite.

Prin aplicarea celor două amenzi, Comisia Europeană arată că va continua să urmărească modul în care marile platforme digitale respectă regulile de concurență pe piața Uniunii Europene.