Comisia Europeană își propune să găsească până la sfârșitul anului o soluție pentru acoperirea deficitului financiar al Ucrainei, estimat la 70 de miliarde de euro pentru 2027. Bruxelles-ul urmărește obținerea unui acord politic înainte de finalul lunii decembrie, în condițiile în care Kievul are nevoie de resurse atât pentru apărare, cât și pentru funcționarea instituțiilor statului. Potrivit unui document consultat de POLITICO, oficialii europeni vor să accelereze discuțiile cu partenerii internaționali pentru a identifica sursele de finanțare necesare în anul următor.

Deficitul bugetar estimat pentru anul viitor ajunge la 70 de miliarde de euro, chiar și după includerea fondurilor suplimentare asociate unui împrumut de 90 de miliarde de euro, asupra căruia liderii europeni au convenit în decembrie 2025.

Din suma necesară, aproximativ 40 de miliarde de euro sunt destinate cheltuielilor de apărare, în timp ce alte 30 de miliarde de euro ar trebui să acopere necesitățile bugetului național.

„Ar trebui demarate demersuri pentru a găsi soluții privind deficitul de finanțare rămas pentru anul 2027, cu scopul de a ajunge la un acord politic înainte de sfârșitul anului”, se arată în documentul de trei pagini.

Lipsa acestor resurse ar putea pune presiune asupra capacității guvernului ucrainean de a susține efortul militar împotriva Rusiei și de a asigura funcționarea serviciilor publice esențiale.

Comisia Europeană speră ca mai mulți parteneri internaționali, printre care Canada, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite, să contribuie la acoperirea necesarului financiar.

„Partenerii internaționali ar trebui să își onoreze angajamentele financiare și să își intensifice eforturile, având în vedere provocările semnificative cu care se confruntă Ucraina. Este necesară o implicare hotărâtă pentru a mobiliza sprijin suplimentar și pentru a susține efortul de apărare al Ucrainei, precum și funcțiile esențiale ale statului, pe parcursul anului viitor”, se arată în document.

O parte din necesarul financiar al Ucrainei ar putea fi acoperită prin respectarea angajamentelor asumate de statele membre NATO. Potrivit estimărilor prezentate în document, deficitul destinat apărării ar putea scădea de la 40 de miliarde de euro la 27 de miliarde de euro dacă aliații își îndeplinesc promisiunile privind sprijinul acordat Kievului în acest an și în 2027.

Totuși, oficialii europeni atrag atenția că estimările rămân incerte, în special în ceea ce privește cheltuielile militare.

Documentul avertizează că estimările „rămân supuse unui grad foarte ridicat de incertitudine, în special în ceea ce privește apărarea”.

În funcție de evoluția războiului și de sprijinul financiar oferit de parteneri, necesarul de fonduri al Ucrainei s-ar putea modifica.

Executivul european lucrează la o listă de opțiuni pentru acoperirea deficitului Ucrainei. Variantele urmează să fie discutate de liderii Uniunii Europene la următorul summit extraordinar de la Bruxelles, programat pentru 26 noiembrie.

Liderii europeni au discutat deja despre situația financiară a Ucrainei și despre viitorul buget multianual al Uniunii, care acoperă o perioadă de șapte ani, la reuniunea desfășurată săptămâna trecută.

Una dintre variantele discutate în trecut, folosirea activelor rusești înghețate, ar putea să nu fie inclusă în noile propuneri. Trei oficiali europeni au declarat că această soluție are șanse reduse de a fi luată în calcul, în principal din cauza opoziției Belgiei.

O mare parte dintre activele rusești înghețate sunt păstrate la Euroclear, depozitar financiar cu sediul la Bruxelles. Guvernul belgian se teme că utilizarea acestora fără garanții ferme de sprijin ar putea atrage represalii din partea Rusiei, atât pe plan intern, cât și extern.

Termenul urmărit de Comisia Europeană ar putea fi dificil de respectat, având în vedere timpul scurt rămas până la sfârșitul anului și divergențele privind sursele de finanțare.

Bruxelles-ul ar putea evita redeschiderea disputei privind activele rusești pentru a concentra negocierile asupra altor soluții. În plus, discuțiile referitoare la viitorul buget al Uniunii Europene ar putea întârzia o decizie privind finanțarea Ucrainei până la începutul anului 2027.

Potrivit informațiilor prezentate de POLITICO, resursele financiare ale Kievului nu se vor epuiza imediat, ceea ce ar putea permite prelungirea negocierilor.

„Nu este un termen-limită absolut rigid”, a declarat un oficial al UE.

Chiar dacă acordul nu va fi încheiat până în decembrie, Comisia Europeană urmărește să identifice o soluție care să asigure continuitatea sprijinului financiar pentru Ucraina în anul următor.