Rusia critică noile propuneri ale emisarului special Steve Witkoff

Rusia se declară pregătită „în principiu” să reia negocierile de pace cu Ucraina și Statele Unite ale Americii, dar susține că noile propuneri prezentate de emisarul american Steve Witkoff au prea puțină „substanță”. Reacția Kremlinului vine după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin, desfășurată miercuri, 21 octombrie, la Sankt Petersburg.

Witkoff i-a prezentat liderului rus propunerile discutate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni la Oslo. Consultările din Norvegia au precedat deplasarea în Rusia și au urmărit inclusiv reducerea tensiunilor dintre Kiev și administrația Donald Trump, potrivit The Guardian.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că emisarul american l-a informat pe Putin despre elemente noi în abordarea Ucrainei și a partenerilor europeni. Evaluarea Kremlinului a rămas însă rezervată: propunerile nu ar conține suficiente elemente concrete pentru avansarea discuțiilor.

În același timp, Ușakov a anunțat că Moscova este dispusă, „în principiu”, să reia negocierile trilaterale la mijlocul lunii noiembrie, după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Rusia dorește ca discuțiile să se concentreze asupra securității de după încheierea războiului. Poziția exprimată de Kiev vizează un calendar mai rapid. Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina susține reluarea negocierilor trilaterale cât mai curând posibil.

Din partea americană, Steve Witkoff a descris întâlnirea cu Putin drept „constructivă”, precizând totodată că mai sunt chestiuni importante de rezolvat. Potrivit emisarului, discuțiile dintre Statele Unite, Ucraina și Rusia vor continua la nivel tehnic. Donald Trump a transmis un mesaj mai optimist, afirmând că părțile sunt mai aproape ca oricând de încheierea războiului.

Evaluarea președintelui american diferă de tonul rezervat al Kremlinului, care a pus accentul pe insuficiența propunerilor aduse de Witkoff.

Întâlnirea de la Sankt Petersburg a fost însoțită și de un gest diplomatic al Moscovei: Vladimir Putin a dispus eliberarea cetățeanului american Stephen Hubbard, deținut în Rusia de peste patru ani. Trump a susținut că Washingtonul nu a oferit nimic în schimb și că eliberarea nu a presupus un schimb de prizonieri. Laudele adresate ulterior lui Putin de Witkoff, care l-a descris drept un om cu preocupări umanitare, au provocat critici în SUA, inclusiv din partea senatorului republican Thom Tillis.

Contactele diplomatice se desfășoară în paralel cu noi atacuri. În primele ore ale zilei de joi, 22 octombrie, rachete au lovit Kievul, potrivit unui martor citat de The Guardian, după un atac din seara precedentă care provocase răniți și pagube în capitala ucraineană.