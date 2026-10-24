Atacurile lansate de forțele ruse în Ucraina în ultimele 24 de ore s-au soldat cu patru morți și 78 de răniți, potrivit autorităților locale. În dimineața zilei de sâmbătă, 24 octombrie, o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din Kiev, provocând un incendiu și rănind două persoane.

Loviturile au vizat mai multe regiuni ale țării, printre care Cernihiv, Donețk, Dnipropetrovsk, Harkov și Odesa. Au fost raportate victime civile, pagube la locuințe și obiective economice, precum și atacuri asupra infrastructurii, potrivit Kyiv Independent.

Atacul asupra capitalei ucrainene a avut loc în primele ore ale dimineții de sâmbătă. Potrivit Administrației Militare a orașului Kiev, o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din cartierul Obolon. Două persoane au fost rănite, iar impactul a provocat un incendiu.

Loviturile din capitală au avut loc în contextul unui nou val de atacuri rusești asupra mai multor zone ale Ucrainei.

Vineri, forțele ruse au atacat orașul Cernihiv, din nordul Ucrainei. Un bărbat a murit, iar cel puțin 25 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților locale.

În jurul orei 13:40, autoritățile au emis o alertă aeriană din cauza unei posibile amenințări cu rachete. La scurt timp, Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că drone și o rachetă de croazieră cu cost redus, de tip Banderol, se îndreptau spre oraș.

Consiliul Municipal Cernihiv a transmis că două companii private au fost vizate de atac, fără să ofere alte informații despre pagubele înregistrate.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au lovit zone rezidențiale din orașele Kramatorsk și Sloviansk.

În Kramatorsk, bombardamentele au provocat moartea unei persoane și rănirea altor șase, printre care se află trei copii. Informațiile au fost transmise de Parchetul regional Donețk pe 23 octombrie.

În Sloviansk, o femeie în vârstă de 62 de ani a murit în urma atacurilor din ziua precedentă, iar alte patru persoane au fost rănite. Primarul orașului, Vadim Liakh, a anunțat bilanțul pe 24 octombrie.

În regiunea Dnipropetrovsk, un atac rusesc asupra orașului Dnipro a ucis o persoană și a rănit alte opt. Alte trei persoane au fost rănite în comunitatea Pidhorodne, potrivit guvernatorului regional Oleksandr Hanzha.

În regiunea Jîtomîr, nouă persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra orașului cu același nume, pe 23 octombrie. Printre victime se numără doi copii, potrivit Poliției ucrainene.

În regiunea Harkov, șapte persoane au fost rănite, inclusiv o fată de 12 ani și un băiat de 13 ani. Guvernatorul Oleh Sinehubov a anunțat că atacurile au provocat pagube unor locuințe, companii și benzinării.

În regiunea Herson, atacurile asupra zonelor rezidențiale au rănit șase persoane pe 23 octombrie, potrivit administrației militare regionale.

În sudul Ucrainei, în regiunea Odesa, trei persoane au fost rănite în ultimele 24 de ore. Guvernatorul Oleh Kiper a anunțat că loviturile rusești au avariat o clădire de agrement, o clădire administrativă și un depozit.

În regiunea Sumî, forțele ruse au lansat 40 de atacuri asupra a 25 de localități. Cinci persoane au fost rănite în mai multe comunități, potrivit administrației militare regionale.

Autoritățile au mai anunțat că alertele aeriene au fost active timp de peste 18 ore în această regiune, pe fondul atacurilor repetate.

În timpul nopții, forțele ruse au lansat 126 de drone asupra Ucrainei, dintre care 61 aveau propulsie cu reacție, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.

Apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât 101 dintre aparatele de zbor, inclusiv 50 de drone cu propulsie cu reacție.

Rusia și-a intensificat în acest an producția de drone de acest tip, care sunt mai greu de interceptat decât modelele anterioare cu elice. În paralel, Ucraina a îmbunătățit rata de interceptare în ultima lună, potrivit informațiilor prezentate în raportul citat.