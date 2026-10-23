Casa Albă a anunțat că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru încetarea temporară a luptelor în orașul Oleșki, din regiunea Herson, începând cu 29 octombrie. Înțelegerea, negociată cu implicarea Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, urmărește permiterea accesului ajutoarelor umanitare și evacuarea civililor rămași într-o localitate afectată de lipsa alimentelor, apei potabile și medicamentelor.

Acordul, anunțat de administrația de la Washington, urmează să intre în vigoare pe 29 octombrie și se aplică exclusiv localității respective. Prin această înțelegere, cele două părți au acceptat suspendarea operațiunilor militare în zona vizată, pentru a permite transportul ajutoarelor umanitare și pregătirea evacuării populației civile printr-un culoar sigur.

Potrivit anunțului Casei Albe, Melania Trump și reprezentantul său au colaborat direct cu liderii ruși și ucraineni pentru stabilirea condițiilor în care va fi aplicat armistițiul. Prima Doamnă a Statelor Unite a avut rolul oficial de „Intermediar Exclusiv” și a inițiat discuțiile dintre cele două părți.

Negocierile au vizat obiectivele acordului, procedurile tehnice, calendarul aplicării și modalitățile concrete de desfășurare a operațiunilor umanitare.

Melania Trump a explicat că intervenția sa a fost determinată de situația populației rămase în oraș.

„Situația din Oleșki este critică. Oleșki este un oraș aflat pe linia frontului, în pragul unui dezastru. Populația rămasă în Oleșki este formată, în principal, din persoane în vârstă care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale, medicamente, hrană și apă potabilă. Locuitorii din Oleșki au acces limitat la energie electrică, trăiesc înconjurați de drumuri minate și sunt supuși constant unor atacuri militare. Era cât se poate de clar că, fără intervenția mea, ar fi fost imposibilă atât introducerea ajutoarelor umanitare în oraș, cât și evacuarea persoanelor în vârstă”, a declarat Prima Doamnă Melania Trump.

Acordul prevede implicarea unor reprezentanți civili din Rusia și Ucraina, care vor avea responsabilitatea de a identifica persoanele ce necesită ajutor. Aceștia urmează să viziteze locuitorii la domiciliu pentru a evalua nevoile de asistență și posibilitatea evacuării.

Persoanele care doresc să părăsească localitatea vor beneficia de transport și sprijin pentru deplasarea către destinațiile alese.

„Lideri civili, din afara sferei militare, din ambele țări vor colabora pentru a vizita locuitorii din Oleșki la domiciliile lor și pentru a evalua nivelul de asistență de care aceștia au nevoie. Locuitorii care doresc să fie evacuați vor beneficia de sprijin coordonat și de transport către destinația aleasă. Anticipez că unii vor dori să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina”, a precizat Melania Trump.

Orașul Oleșki, situat pe malul stâng al fluviului Nipru, în regiunea Herson, se află sub controlul trupelor ruse de la începutul invaziei din 2022.

Poziționarea localității în apropierea liniei frontului a dus la izolarea acesteia și la întreruperea principalelor rute de aprovizionare. Potrivit relatărilor martorilor, transporturile rutiere cu alimente au fost oprite după ce vehiculele au fost distruse de mine sau atacate de forțele ruse.

Locuitorii rămași în oraș se confruntă cu o lipsă gravă a hranei. Unii dintre aceștia supraviețuiesc consumând plante din grădini, păsări sălbatice sau hrană destinată animalelor. În localitate lipsesc electricitatea, gazele și medicamentele, iar accesul la apă potabilă este extrem de limitat.

Infrastructura a fost grav afectată de bombardamente, dar și de inundațiile produse în 2023, după distrugerea barajului de la Nova Kahovka. Potrivit informațiilor prezentate în materialul-sursă, ajutoarele oferite de administrația rusă ar fi condiționate de acceptarea cetățeniei ruse. În același timp, armata ucraineană a reușit doar ocazional să transporte pachete de supraviețuire în localitate, folosind drone.

Înaintea izbucnirii războiului, Oleșki avea o populație de aproximativ 25.000 de persoane. În prezent, potrivit estimărilor din materialul-sursă, în oraș ar mai locui aproximativ 2.000 de oameni, în timp ce în regiune ar fi rămas circa 6.000 de persoane.

Majoritatea celor care nu au părăsit zona sunt vârstnici, persoane care îi îngrijesc și zeci de copii. Evacuarea acestora este îngreunată de drumurile minate și de atacurile cu drone asupra vehiculelor civile și a transporturilor umanitare.

Autoritățile ucrainene au încercat anterior să negocieze organizarea unor culoare sigure pentru evacuarea populației, însă discuțiile cu partea rusă nu au dus la un acord. Înțelegerea anunțată acum de Casa Albă ar urma să permită desfășurarea acestor operațiuni începând cu 29 octombrie, prin suspendarea temporară a activităților militare în zona orașului.

Armistițiul anunțat este limitat la Oleșki și nu presupune încetarea ostilităților pe întreg teritoriul Ucrainei.