Melania Trump, la braț cu un robot revoluționar. Ce știe să facă „mașina” cu care l-a înlocuit pe președintele SUA

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a atras atenția participanților și a presei în cadrul unui eveniment desfășurat miercuri la Casa Albă, unde a fost însoțită de un robot umanoid, potrivit Associated Press.

Apariția a avut loc în ultima zi a summitului organizat în cadrul inițiativei globale „Fostering the Future Together”, care reunește lideri și reprezentanți internaționali pentru a discuta despre educația și viitorul copiilor.

Evenimentul, desfășurat în East Room, a pus accent pe rolul tehnologiei, inovației și inteligenței artificiale în sprijinirea dezvoltării tinerei generații. Participarea robotului a reprezentat un element central al discuțiilor despre integrarea tehnologiei în societate.

Melania Trump și robotul umanoid au intrat împreună în sală, deplasându-se lent pe covorul roșu. În timp ce prima doamnă s-a oprit înainte de a intra în East Room, robotul a continuat și s-a poziționat în centrul încăperii, după ce a trecut pe lângă masa paneliștilor.

După un scurt moment în care a scanat audiența, robotul a rostit un mesaj adresat participanților: „Mulțumesc, prima doamnă Melania Trump, pentru invitația de a veni la Casa Albă. Este o onoare să fiu prezent la reuniunea inaugurală a coaliției globale Fostering the Future Together.”

Acesta a continuat:

„Sunt Figure 03, un robot umanoid construit pentru Statele Unite ale Americii. Sunt recunoscător să fac parte din această mișcare istorică de a sprijini copiii prin tehnologie și educație.”

Robotul a salutat apoi audiența în mai multe limbi, înainte de a încheia intervenția și de a părăsi scena pe același traseu.

În intervenția sa, Melania Trump a subliniat importanța momentului și a prezenței robotului în cadrul summitului. Ea a declarat: „Este corect să spunem că ești primul meu invitat umanoid fabricat în America la Casa Albă.”

Summitul a reunit mai multe prime doamne și reprezentanți internaționali, inclusiv Brigitte Macron și Fatima Maada Bio, în cadrul unor discuții dedicate utilizării tehnologiei pentru educația copiilor.

Robotul prezentat la eveniment, denumit Figure 03, a fost dezvoltat de compania Figure AI, un startup din California specializat în robotică avansată. Modelul a fost lansat în octombrie 2025 și reprezintă a treia generație de roboți umanoizi dezvoltați de companie.

Potrivit informațiilor oficiale, robotul este conceput pentru a ajuta la activități casnice precum spălatul rufelor, curățenia sau spălarea vaselor.

Directorul executiv al companiei, Brett Adcock, a reacționat public după eveniment, afirmând că este „mândru să vadă că Figure 03 face istorie ca primul robot umanoid prezent la Casa Albă.”

Figure AI face parte dintr-un sector competitiv în plină dezvoltare, în care mai multe companii tehnologice încearcă să creeze roboți capabili să reproducă activități umane. Printre competitorii direcți se numără Boston Dynamics și Tesla, compania condusă de Elon Musk, dar și numeroase firme din China.

Această cursă tehnologică reflectă interesul crescut pentru integrarea roboților în viața de zi cu zi, în special în contextul în care inteligența artificială devine tot mai prezentă în domenii precum educația și serviciile domestice.

Summitul „Fostering the Future Together” reprezintă o inițiativă lansată de Melania Trump pentru a încuraja colaborarea internațională în sprijinul copiilor. Discuțiile din cadrul evenimentului au vizat soluții concrete pentru utilizarea tehnologiei în educație și pentru crearea unor oportunități mai bune pentru generațiile viitoare.

Prezența robotului umanoid a fost integrată în acest context, fiind prezentată ca un exemplu al modului în care tehnologia poate contribui la dezvoltarea societății.