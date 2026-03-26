Mirabela Grădinaru, după întâlnirea cu Melania Trump: Când s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a vorbit despre participarea la summitul organizat în Statele Unite, unde a reprezentat România la invitația Melaniei Trump. Evenimentul a reunit reprezentante din peste 100 de state, iar discuțiile s-au concentrat pe teme legate de viitorul copiilor și impactul noilor tehnologii.

Partenera președintelui Nicuşor Dan a descris experiența drept una intensă, marcată de întâlniri și schimburi de idei.

„Au fost două zile pline: puţine ore dormite; mă întorc optimistă în ţară, în acelaşi timp, recunoscătoare să pot participa la un astfel de eveniment. Într-adevăr, un eveniment care are o importanţă, consider eu, atât pentru noi, ca societate, cât şi faptul că Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump, a avut iniţiativa şi a organizat un summit, invitând peste 100 state şi participarea numeroasă, după cum aţi putut observa”, a declarat Mirabela Grădinarul.

Ea a explicat că discuțiile au avut un punct comun, legat de rolul copiilor în societate și de responsabilitatea față de generațiile viitoare.

„Cred că este o problemă globală, ne confruntăm cu foarte multe provocări şi am găsit un numitor, respectiv: cine este viitorul fiecărei ţări? Sau viitorul nostru? Viitorul nostru sunt copiii şi, atunci, pentru copii cred că, atunci când ne gândim la un proiect şi, ulterior, implicarea acestuia, înseamnă dragoste, înseamnă responsabilitate şi foarte multă deschidere. Şi, atunci, venind cu atât de multe elemente pozitive, există o bucurie şi o recunoştinţă că poţi să iei parte la construirea unui viitor”.

Mirabela Grădinaru a arătat că participarea la summit a venit în urma unor discuții cu Administrația Prezidențială și după o vizită anterioară în Polonia.

„M-am bucurat că România s-a aflat pe lista ţărilor invitate. În acelaşi timp, cred că ştim că există un parteneriat între România şi Statele Unite ale Americii. Cred că a venit natural. Adică nu ar fi trebuit să fie neapărat o surprindere, dar a fost o onoare şi mă simt onorată că am putut să reprezint România”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Aceasta a menționat că își coordonează aparițiile publice în urma unor discuții cu instituțiile statului.

„Nu sunt o persoană politică şi îmi dau seama că pot lua decizii care ar putea afecta, şi nu vreau asta. Toate deciziile sunt luate în urma unor discuţii cu Administraţia Prezidenţială. Mulţumesc întregii echipe care m-a ajutat cu sfaturi ori de câte ori am avut nevoie”.

Unul dintre subiectele abordate în cadrul reuniunii a fost accesul copiilor la tehnologie și rețele sociale. Mirabela Grădinaru a afirmat că eventualele restricții trebuie analizate atent.

„În ceea ce priveşte România, cred că atunci când am lua nişte decizii să restricţionăm accesul copiilor la tehnologie, trebuie să o facem după nişte discuţii pe care ar trebui să le avem şi cu specialiştii, şi cu societatea, şi cu părinţii. Nu putem merge pe modelul francez (care discută despre interzicere – n.r.); trebuie să existe un echilibru”, a mai afirmat partenera preşedintelui Nicuşor Dan.

În același timp, aceasta a oferit detalii despre regulile din propria familie în ceea ce privește utilizarea tehnologiei.

„În viaţa personală, în ceea ce mă priveşte ca mamă, nu am ascuns niciodată. Când s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat şi a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon sau desene animate până la vârsta de 3-4 ani. Acum văd desene animate împreună cu părinţii, nu singuri. Iar pe fiica noastră am anunţat-o că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja şi de aici vine presiunea”, a explicat Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru a descris atmosfera din cadrul întâlnirii drept una apropiată și deschisă, subliniind interacțiunea dintre participante.

„Primele Doamne sunt reale, autentice. Am văzut o abordare specială a doamnelor din Africa – erau ca nişte surori, foarte apropiate, şi încercau să ne prindă pe toate în cercul prieteniei sau al familiei. Ne-am încurajat una pe cealaltă; a fost ca într-o familie sau ca o psihoterapie de grup”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Evenimentul desfășurat la Washington, D.C. a reunit Prime Doamne, reprezentanți ai companiilor din domeniul tehnologiei și experți în educație, având ca scop identificarea unor soluții pentru sprijinirea copiilor și tinerilor în contextul utilizării noilor tehnologii și al inteligenței artificiale.